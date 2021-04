Ida Platano è tornata a ‘Uomini e Donne’ a gran sorpresa. Dopo aver lasciato la trasmissione, Maria De Filippi l’ha rivoluta con sé e la dama sta cercando di trovare una nuova anima gemella per mettersi alle spalle le tristezze del passato. Il web però non ha accolto favorevolmente questa sua decisione di ritornare nel dating show di Maria De Filippi. Infatti, l’hanno accusata di voler essere nuovamente al centro dell’attenzione per accrescere ancora di più la sua già importante visibilità.

Nelle ultime ore è uscita fuori un’indiscrezione bomba sulla donna, che se dovesse essere confermata avrebbe quasi del clamoroso. I telespettatori potrebbero restare a bocca aperta, se si dovesse materializzare questo evento. Voci molto insistenti fanno riferimento infatti ad un avvenimento che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Si tratterebbe di una situazione incredibile, che indubbiamente creerà molta tensione. Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere prossimamente. (Continua dopo la foto)















Ida Platano ha ritrovato una sua grande amica a ‘Uomini e Donne’, infatti lei ha un rapporto meraviglioso con Gemma Galgani. Ma ben presto lei potrebbe avere un confronto di tutt’altro tenore. Si preannunciano scintille, se Maria ufficializzerà questo momento nel suo programma. Probabilmente avete già capito di chi stiamo parlando, ma in tanti non riescono ancora a crederci. Bisognerà capire che tipo di reazione avrà la dama: manterrà la calma o sbroccherà una volta per tutte?. (Continua dopo la foto)















Alcuni rumors dicono infatti che nello studio di ‘Uomini e Donne’ potrebbero presentarsi nei prossimi giorni il suo ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’invito della De Filippi non sarebbe ovviamente per creare problemi, infatti si tratterebbe di una visita come è già successo con altri ex protagonisti della trasmissione. Ma non è nemmeno da escludere che possa esserci un confronto. Un faccia a faccia che potrebbe permettere una riappacificazione. Non resta che attendere. (Continua dopo la foto)









Durante un suo momento social, Ida Platano nei giorni scorsi ha dato il buongiorno ai suoi follower con grande energia, annunciando: “Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro”. Dopo il buongiorno un po’ gossipparo, Ida Platano non ha però voluto rivelare chi avesse visto nel weekend, e se si fosse trattato di un incontro amoroso o meno. Ma il suo buonumore ha fatto sperare nel meglio.

