Tina Cipollari è tornata ad attaccare Gemma Galgani. Lo ha fatto una settimana fa dalle colonne del settimanale NuovoTv su cui ha espresso un giudizio tranchant sulla dama torinese: “È una nullità – così la definisce sul settimanale -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, prosegue, la popolarità di Gemma non sarebbe farina del suo sacco: “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo”.

La fine sentimentale della dama torinese appare però segnata secondo Tina: "Si ritroverà da sola quando si spegneranno le telecamere. Gemma è falsa e il pubblico l'ha capito". Così parlò la storica opinionista di Uomini e Donne che su una pacificazione chiude la porta. Non saranno mai amiche: ne è sicura. Secondo l'opinionista di Uomini e Donne, Gemma Galgani è una donna che elemosina i sentimenti, nessuno farebbe come fa lei.















Di recente Gemma ha infatti conquistato tutti vincendo la sfilata femminile. Tutti, meno Tina Cipollari che in collegamento da Torino ha criticato la scelta di Gemma. "Ti fanno vincere per pietà", dice la Cipollari. Poi è intervenuta Maria De Filippi che ha chiesto a Gemma cosa farà con Roberto, il suo ultimo pretendente.















Gemma Galgani ha risposto così: "Vorrei uscirci, magari andremo a prendere un aperitivo", afferma la dama di Torino la quale, tuttavia, ammette di non vedere Roberto molto entusiasta di uscire con lei. L'opinionista Tina non ha dubbi su come si concluderà la conoscenza tra Roberto e Gemma, ma la Galgani non le dà ascolto concentrandosi sul proprio percorso.









E in occasione dell’ultima puntata Tina ha nuovamente attaccato Gemma Galgani. Appena la dama è entrata in studio, Tina si è subito rivolta contro di lei: “Peccato che eri assente quando ho vinto la sfilata – è stata la provocazione di Galgani – mi avrebbe dato maggiore soddisfazione”. Parole che hanno scatenato la storia opinionista del programma di Maria De Filippi: “Gemma ti accontenti poco, sei una donna facile – è stata la risposta piccata di Tina Cipollari – in tutti i contesti, ormai ti devi accontentare soltanto delle piccole cose”.

