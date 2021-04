Nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 21 aprile. Ed è successa una cosa inaspettata in diretta, che ovviamente ha colto di sorpresa non solo la padrona di casa ma anche tutti i telespettatori. Un momento di grande tensione, visto che non ha compreso sin da subito cosa fosse accaduto in quegli istanti. Il tutto si è verificato nella seconda parte della trasmissione, quando ci si concentra su aspetti più leggeri riguardanti il gossip e la tv.

Stavolta però Carmelita ha toccato un tema estero, infatti il 21 aprile non è un giorno come tutti gli altri. Ha compiuto 95 anni di età la regina Elisabetta, che però non ha potuto festeggiare a dovere a causa della gravissima perdita subita con la morte del principe Filippo. Ha anche annullato il ritratto di famiglia, consuetudine di ogni suo compleanno. Ma tornando a Barbara D’Urso, ha ascoltato un vero e proprio boato in studio e ha subito avvisato il pubblico di casa del fatto. (Continua dopo la foto)















Carmelita ha udito un rumore molto forte e ha immediatamente commentato: “C’è stato un boato, non so cosa sia successo. Ho sentito questo grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore”. Dopo queste sue prime parole ha quindi lanciato lo spot pubblicitario per capirne di più, interrompendo dunque per un attimo la diretta. Al rientro in studio ha poi spiegato nei dettagli cosa era successo pochi minuti prima. Sono stati gli autori a dare le delucidazioni del caso. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha spiegato ai telespettatori: “Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti”. La notizia ha fatto immediatamente il giro della rete e anche sui social network gli utenti hanno confermato la tesi degli autori di ‘Pomeriggio Cinque’: “Sì, sono stati dei tuoni”. Dunque, nulla di preoccupante ma soltanto un temporale in corso. Barbarella aveva probabilmente temuto altro sentendo una sorta di esplosione. (Continua dopo la foto)









Alcune ore fa Karina Cascella ha rivelato che non sarà più opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso: “Io voglio tanto bene a Barbara D’Urso, è sempre stata una persona molto carina e si è comportata con me nel migliore dei modi. Non poso dire niente di male su di lei, ma mi sono stancata di vedere me in quelle vesti, che litigo in continuazione con le persone. Vorrei concentrarmi sulla mia attività”.

“Non vado più da Barbara D’Urso”. Una delle sue storiche opinioniste ha detto basta: “Sono stufa”