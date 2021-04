Carlo Conti è stato ospite di Oggi è un altro giorno, talk di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Il conduttore ha presentato la nuova edizione di Top 10, il suo show che parte venerdì 23 aprile. Non ci sarà lo “scontro” con Maria De Filippi: infatti inizialmente il programma sarebbe dovuto andare in onda il sabato sera e di conseguenza avrebbe trovato di fronte la difficile concorrenza del serale di Amici.

La Rai, pertanto, ha preferito spostare di un giorno la serata di Top 10 posizionando la trasmissione al venerdì. Maria De Filippi continua a collezionare grandi successi il sabato sera e sarebbe stato difficile per la rai tentare di scalfire il suo primato. Amici è infatti l’ultimo pezzo del puzzle: in precedenza anche C’è Posta Per Te, Tu Si Que Vales avevano dimostrato in termini di ascolti di andare molto meglio rispetto ai programmi proposti da Rai1. (Continua dopo la foto)















In occasione dell’ospitata nello studio di Oggi è un altro giorno, c’è stato spazio per un siparietto che ha visto protagonista proprio Carlo Conti. Durante la chiacchierata, sullo schermo, a un certo punto è apparsa una fotografia di Conti bambino. Lo scatto, in bianco e nero, ha mostrato Carlo da piccino, in mutande. Ed è qui che il conduttore si avventurato in una battuta simpatica e un po’ “piccante”. (Continua dopo la foto)















“Notate il fisico… Ora però, insomma, c’è questa parte… questa parte, che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura, vista l’età”. Il doppio senso ha scatenato la risata di Jessica Morlacchi in studio: “Cosa ridi, Morlacchi?”, le ha subito chiesto in tono scherzoso Serena Bortone mentre tentava di evitare il peggio esortando la giovane a restare “in silenzio”. “Perché – ha risposto la Morlacchi – ci ho fatto caso anche io, in realtà”. “Ci ha fatto caso – ha così controbattuto Conti -. Con tutto quel ben di Dio, sei andata a guardare proprio lì?”. (Continua dopo la foto)









A questo punto Serena Bortone ha cercato di cambiare discorso portando l’intervista su argomenti più seri. “Dove eravate in questa foto?”, ha chiesto e Carlo Conti non ha rinunciato alla battuta: “Serena, ti vedo poco serena. Dove eravamo? Qui sono a Castiglioncello, il mio luogo del cuore”. Dopo il siparietto la Bortone si è resa conto che lo scatto del piccolo Conti era ancora motivo di distrazione e si è rivolta alla regia chiedendo: “Si può levare? Perché c’è ancora l’immagine. Si distrae la Morlacchi”.

“L’ho scoperto solo ora, dopo una risonanza”. Giulia Salemi incredula: lo annuncia sotto a una foto col medico