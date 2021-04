Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in arrivo nuovi concorrenti. Da quello che fa sapere TvBlog, nella puntata di giovedì 22 aprile 2021, Ilary darà il benvenuto a quattro naufraghi: Matteo Diamante, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Con loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovico Vacchelli, ma, sempre secondo quanto riferisce la testata, la trattativa sarebbe saltata.

Poi c’è da dire che in tanti vorrebbero un altro volto noto. La sua presenta è stata chiacchieratissima negli ultimi giorni, proprio per via del suo eventuale sbarco all’Isola 2021. Prima si è saputo che avesse chiuso l’accordo con Mediaset e che sarebbe stato sul punto di salpare, tuttavia poco dopo si è sussurrato che la sua compagna gli avrebbe fatto cambiare idea. E pare proprio che l’idea si stata cambiata. Anche perché il momento è quello dell’ora o mai più. Continua dopo la foto















Lunedì 26 aprile, sarebbe la data ultima per fare entrare i concorrenti Il programma si concluderà il 7 giugno e quindi si è gli sgoccioli per quel che riguarda eventuali nuovi ingressi. Innestare concorrenti nel mese di maggio avrebbe poco senso. Il super vip sarebbe in prossimo all’arrivo ma, riferisce 361 Magazine, sarebbe rimasto bloccato in Messico ed ha perso l’aereo che avrebbe dovuto condurlo in Honduras. Continua dopo la foto















Sempre come riferito da 361 Magazine, Moser è stato protagonista di una campagna pubblicitaria di un noto marchio di intimo lo scorso 13 aprile, dopodiché si è messo in quarantena, in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi. attesa di vedere Ignazio Moser in un altro reality dopo quello che fu galeotto per l’amore con Cecilia, ovvero il GF Vip, c’è un’altra notizia che sta circolando con insistenza: quella del tanto chiacchierato matrimonio con la piccola di casa Rodriguez. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)



La proposta di nozze era già arrivata alla fine del 2017, quando Cecilia ha affermato durante un evento e alla presenza di 3mila persone che Moser le aveva confermato di volerla portare all’altare. Ma i fiori d’arancio non sarebbero affatto imminenti e Novella2000 ha svelato il motivo per cui i due non si sposano a breve. Non matrimonio annullato, dunque, ma solo saltato per il momento.

Ti potrebbe interessare: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scatenati e svestiti, poi il ‘raptus’ che scatena le critiche: “Che squallore”