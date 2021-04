Pupo è stato protagonista anche nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di opinionista. Al suo fianco Antonella Elia, che ha sostituito Wanda Nara. Recentemente il cantante italiano ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua amata mamma, che purtroppo è stata affetta dall’Alzheimer. Le ha anche dedicato una meravigliosa canzone, ‘I colori della tua mente’, che ha commosso tantissimi suoi fan. Nella giornata del 21 aprile è stato invece ospite di ‘Oggi è un altro giorno’.

Nella trasmissione condotta da Serena Bortone si è soffermato su un aspetto dolorosissimo della sua vita. Parlando un attimo del genitore, il cantante ha detto a proposito di lei: "Nel maggio 2020 è stata ricoverata per demenza senile. Dopo pochi giorni l'ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un'aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l'ha fatta cadere in un'altra dimensione. Non so cosa ci sia nella sua testa, ma quando mi vede è come vedesse un raggio di sole".















Durante la sua conversazione con la Bortone è tornato a parlare della signora Irene: "Adesso siamo riusciti a costruire un rapporto nuovo, non l'ho mai vista così affettuosa come lo è oggi". Poi ha anche trattato l'argomento del suo nome d'arte: "Il mio discografico mi disse che il mio vero nome, Enzo Ghinazz, faceva abbastanza schifo e da quel momento ha deciso di chiamarmi Pupo. Sinceramente però non mi è piaciuto sin da subito, non ero molto convinto di quel mio appellativo".















Il momento più forte vissuto ad 'Oggi è un altro giorno' è stato raggiunto quando ha parlato del tentativo di gesto estremo, di cui si è reso protagonista in passato: "Stavo facendo ritorno dal casinò di Venezia, mi ero recato lì con l'intento di conquistare qualcosa. Avevo intenzione di coprire i numerosi debiti che avevo. Poi, ho deciso di fermarmi sull'autostrada che conduce dall'Emilia-Romagna alla Toscana e qui volevo suicidarmi. Infatti, sono andato sul cavalcavia per farla finita".









In una recente intervista Pupo si è concentrato sugli aspetti lavorativi e sull’ipotesi di essere confermato al ‘GF Vip’: “e mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare. Nel 2022 ho già il calendario pieno di date con le mie tournée all’estero. […] Come concorrente invece non lo farei. Diciamo che parteciperei solo se ne avessi davvero bisogno”.

