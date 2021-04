Sale la tensione sull’Isola dei Famosi, e pure le alleanze che sembravano granitiche ora sembrano sgretolarsi. Nella scorsa puntata si erano vissuti momenti di tensione. Per chi non avesse seguito il programma, la decima puntata é stata teatro di un’accesa discussione tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, ma anche sfondo per i sempre coloriti commenti di Ubaldo Lanzo. Ilary Blasi, dopo l’ennesimo commento un po’ colorito di Ubaldo, aveva deciso di richiamare prontamente il naufrago, invitandolo a tenere un tono piú consono: “Ubaldo, modera i termini, niente parolacce”.

A questo punto Massimiliano Rosolino aveva voluto riprendere il naufrago, dicendogli: "Moderiamo i termini o prenderemo dei provvedimenti". Ubaldo Lanzo, decisamente nervoso, aveva replicato: "Ho chiesto scusa, adesso basta". Prima dell'accesa discussione tra Valentina Persia e Fariba Tehrani, a movimentare la decima puntata de L'Isola Dei Famosi ci sono stati i commenti sferzanti di Ubaldo Lanzo, furioso con Vera Gemma per aver, a sua detta, giratogli contro Fariba Tehrani.















Secondo Lanzo, Fariba sarebbe stata indotta da Vera Gemma a nominarlo, cosa che non ha fatto piacere al naufrago, che con la madre di Giulia Salemi ha condiviso le prime settimane su Parasite Island. La discussione tra Ubaldo Lanzo e Vera Gemma a L'Isola Dei Famosi era stata solo il preludio alla ben piú accesa discussione tra Valentina Persia e Fariba Tehrani.















Proprio la nomination è stata al centro del daytime di oggi, mercoledì 21 aprile, co Miryea e Fariba hanno rimproverato Vera Gemma. Fariba ha rimproverato Vera sulla sua nomination e Vera non ha gradito affatto. "Io dico quello che dico e lo contraddico quando mi pare. Se vuoi essere amica mia non mi devi dire chi nominare o perché hai nominato quello".











Vera è andata oltre. Per evitare nuove situazioni del genere e attriti ha specificato che non parlerà più delle sue nomination, così se dovesse cambiare idea in puntata nessuno potrà rimproverarla. Poi è stato il turno di Fariba che ha precisato di non voler continuare a stare accanto a Vera alla quale resta legata da una profonda amicizia, sperando che non si faccia influenzare dal gruppo.

