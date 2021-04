Gilles Rocca e Francesca Lodo hanno stretto un rapporto di amicizia all’Isola dei famosi. Sin dall’inizio si sono dimostrati molto uniti. Lei ha cercato di assecondare la naturale inclinazione dell’ex ballerino di Ballando con le stelle alla leadership tanto da meritarsi il soprannome di “valletta”, come l’ha definita Vera Gemma. Eppure nelle ultime ore qualcosa tra loro sembra essersi rotto. Non è la prima volta che Gilles Rocca va in conflitto con un suo compagno d’avventura sull’isola.

Già è accaduto con Daniela Martani con l'ex gieffina che ha accusato Rocca di essere stato aggressivo nei suoi confronti, ma lui non si è mostrato affatto d'accordo: "Non posso essere associato ad un uomo violento, hai detto una cosa di una gravità allarmante". Poi si è scontrato con Awed: Gilles ci sarebbe rimasto parecchio male del fatto che Awed non si sia minimamente interessato alle sue condizioni di salute quando si è dovuto allontanare dalla spiaggia per accertamenti: "Non sei neanche venuto a vedere come stavo durante il ricovero".















Tra le vittime di Gilles Rocca c'è anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, che non piace a molti componenti del gruppo. L'hanno etichettata come stratega e bugiarda. Ma a far saltare definitivamente i rapporti tra lei e il gruppo è stata la sua decisione di rivelare a Paul Gascoigne il piano dei compagni per nominarlo in massa. Gilles Rocca furioso non si è risparmiato: "Fariba è molto bugiarda. Io detesto le bugie e le persone bugiarde".















E adesso le incomprensioni con Francesca Lodo. I due hanno avuto un litigio, con l'ex letterina che chiede a Rocca di essere più rispettoso nei suoi confronti: "Non sono tua sorella!". Francesca si è, infatti, confidata con Roberto Ciufoli e ha fatto presente che sebbene non abbia mai litigato o avuto attriti con Rocca, lui le risponda sempre in modo sgarbato. Gilles fra le varie accuse punta il dito verso la naufraga perché la ritiene troppo agguerrita ogni qual volta appare la pentola col riso ed è il momento di mangiare, ma lei non ci sta e vuole un cambio di atteggiamento: "Chiedo rispetto, non sono sua sorella!".









Un allontanamento che fa soffrire Francesca Lodo, considerato il bel rapporto che i due hanno anche al fuori dal reality: “Al di là del gioco tra me e lui c’è un rapporto. Ci sono modi e modi di dire le cose e non mi aspettavo questo tono, come se mi stesse vomitando addosso qualcosa che covava da un po’”.

