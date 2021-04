Dayane Mello e super Mario Balotelli sembrano essere sempre più vicini. L’ultimo avvistamento dei due era stato evidenziato nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, su Tv 8, condotto da Adriana Volpe. Durante la diretta è saltato fuori come Dayane Mello sarebbe andata a prendere Balotelli a Monzello, il centro sportivo dove si allena il Monza, squadra in cui milita il calciatore.

Dopodiché “li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il covid. Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga, aveva spifferato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Dayane Mello, da parte sua, non aveva fatto mistero di nutrire, alla luce del sole, un interesse per Mario Balotelli al quale era stata legata negli anni scorsi. Continua dopo la foto















Ma non solo l’amore per l’ex centravanti del Milan a tenere banco. A distanza di quasi due mesi dall’edizione del Grande Fratello Vip che ha registrato la vittoria di Tommaso Zorzi, Dayane Mello ha confessato a Chi un particolare su Rosalinda Cannavò. “Ci siamo amate, ma con lei ho sbagliato”. Dayane svela che lei e Rosalinda ora sono ‘amiche di Whatsapp’: “Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice”. Continua dopo la foto















“Ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle ‘Rosmello’, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo – aggiunge la modella – La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno”. Continua dopo la foto











E ancora: “E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma. Io e Rosalinda eravamo verità piena!”. Tornando al presente la Mello dice: “Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica. Sa che ancora non ci siamo riviste? Quando succederà, sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante”.

