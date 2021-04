Alessia Marcuzzi super sexy a Le Iene. Tutte vogliono il suo corsetto, ma forse non sanno quanto costa: che roba!

Alessia Marcuzzi, una lezione di stile e sensualità. La conduttrice non poteva che ammaliare tutti in un look esclusivo giocato tra contrasti e vedo-non vedo. Dopo un anno di pausa dal piccolo schermo in seguito all’emergenza sanitaria, la conduttrice è tornata sulla scena più frizzante che mai. Per l’occasione, il ritorno in tv non poteva che lasciare il segno. Alessia Marcuzzi ha deciso di spiazzare tutti.

Solo quindici giorni fa, in seguito alla scoperta della positività al virus del marito Paolo, per la conduttrice e la figlia Mia è stato necessario andare incontro a un periodo di quarantena. Non appena arrivato l'esito del tampone che ha scongiurato il peggio, non restava fare altro che riprendere in mano le redini della propria carriera. Così il recente ritorno a Le Iene non poteva che diventare un modo per ripartire al meglio.















E non poteva che avvenire in puro stile Marcuzzi. La splendida conduttrice ha lasciato che a parlare fosse sicuramente uno smagliante sorriso ricco di ottimismo e grinta, ma anche un look super sexy nonché di lusso. Imperdibile dunque il corsetto di pizzo trasparente per un via libera al gioco dei contrasti e dei vedo- non vedo che riescono sempre a infiammare mille fantasie.















Lo stile total black in contrasto con i capelli chiari e un make up soft: Alessia Marcuzzi sa come osare, ma senza mai eccedere. Il corsetto in pizzo chantilly. completamente trasparente con ricami eleganti, tutto abbinato ai pantaloni skinny neri a vita alta. Per il look Alessia ha scelto di affidarsi alla grande firma di Dolce&Gabbana. Con uno scollo a cuore e la struttura con ferretti e stecche, il corsetto non poteva che fare centro.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Il prezzo? Potrebbe sembrare un dettaglio a fronte della bellezza e dell’eleganza messe in scena con l’outfit griffato. Ben 795 euro, indossati su tacchi a spillo gold, che non hanno fatto altro che mettere la ciliegina sulla torta: Alessia Marcuzzi, splendida e dalla silhouette impeccabile. E non occorre che affidarsi alla cascata di commenti positivi che la conduttrice ha ricevuto poco dopo. Sexy, ma con stile.

