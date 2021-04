‘L’Isola dei Famosi’ tornerà in diretta giovedì 21 aprile. La puntata condotta da Ilary Blasi si preannuncia incandescente a causa dei tanti malumori presenti sulla spiaggia in Honduras. Sono stati tantissimi i battibecchi avvenuti, ma anche dall’esterno del programma piovono critiche nei confronti dei naufraghi. Nelle ultime ore, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso, sono stati contestati gli atteggiamenti di Fariba Tehrani e Valentina Persia.

Ma adesso c’è un protagonista del reality show ad avere grosse difficoltà. Infatti, sta circolando con insistenza l’ipotesi che possa addirittura mollare e abbandonare definitivamente ‘L’Isola dei Famosi’. L’annuncio, che avrebbe del clamoroso, potrebbe anche esserci durante la puntata in onda su Canale 5. Qualche ora fa ha infatti confidato di essere molto affamato e quindi stanco di vivere questa situazione. E tra il pubblico serpeggia una certa preoccupazione per il suo stato. (Continua dopo la foto)















Il naufrago si è sfogato in maniera molto forte con Awed. Quest’ultimo gli aveva infatti chiesto delucidazioni su questo allontanamento dal resto del gruppo e questa è stata la risposta che ha ricevuto: “Io ho troppa fame, te lo giuro. Non riesco più a gestire questa situazione riguardante la fame, sono anche nervoso. Durante le prove ricompensa c’è chi ti mangia davanti, poi quando apriamo un cocco posso solo mangiare un quadratino. Quando hai fame sei nervoso e dai brutte risposte”. (Continua dopo la foto)















A manifestare tutta la sua insofferenza è stato Andrea Cerioli. L’ex di ‘Uomini e Donne’ ha aggiunto ancora al suo discorso: “Il mio umore sta cambiando, nessuno ha ovviamente delle colpe perché fa parte del gioco, ma ho deciso di spostarmi e me ne sto un po’ da solo”. Dunque, molti telespettatori sono convinti che possa essere stato lanciato un vero e proprio grido di allarme. E si avvicina sempre più l’ipotesi che Andrea Cerioli possa rinunciare a proseguire questa avventura. (Continua dopo la foto)









Durante la diretta di lunedì 19 aprile, la conduttrice ha mandato in onda alcune confessioni fatte da Andrea Cerioli negli ultimi giorni. E al momento delle nomination, Ilary ha mostrato il filmato in cui Andrea Cerioli in lacrime parla della sua mamma e di sua sorella Giada, di 10 anni più grande, insieme alla quale ha vissuto quel momento tanto doloroso. E la commozione ha regnato sovrana.

