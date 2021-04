“Si conoscevano già”. Amici 20, spunta un vecchio video con Veronica Peparini. E già ne parlano tutti

Veronica Peparini e Giulia Stabile, la prova schiacciante alla luce del sole. Pare che le due si siano conosciute prima della partecipazione della ballerina al talent show di Maria De Filippi. I loro nomi sono forse tra i più apprezzati di Amici, e di recente anche la prova del ‘guanto di sfida’ tra gli insegnanti di Amici ha dato un’ulteriore scossa al serale del talent show con al centro i loro nomi.

Il guanto di sfida è stato lanciato proprio da Veronica Peparini, che ha deciso di schierare Giulia, allieva che “non è stata mai messa in discussione”, contro Alessandro e Serena. Ma dopo il crollo di Serena, il gesto di Giulia è stato ammirato e preso in considerazione. L’allieva di ballo ha chiesto aVeronica Peparini di poter sfidare solo Alessandro e di lasciare Serena fuori. (Continua a leggere dopo la foto).















L’insegnante di ballo, Veronica Peparini, non poteva che prendersi del tempo per riflettere sulla proposta dell’allieva, accettandola poi di buon grado. L’episodio non ha fatto altro che aumentare l’apprezzamento del pubblico nei riguardi della ballerina, che da quando è entrata nella classe di Amici ha dimostrato di crescere sempre con uno spirito competitivo sempre molto genuino e leale. (Continua a leggere dopo la foto).















E solo oggi, alla luce di un post condiviso da Veronica Peparini, il pubblico non poteva che notare un dettaglio molto interessante. L’insegnante di ballo ha deciso di condividere sul social alcuni video: “Stavolta anche io voglio pubblicare un po’ di video, sono 7 e vorrei li guardaste tutti, perché a lezione ci sono sempre tante persone diverse, che si danno alla danza, persone brave che è giusto far vedere. Grazie a tutti! Vi voglio bene”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Il terzo video reso noto dalla Peparini mostra una coreografia in cui è presente anche Giulia Stabile. Tutto risalirebbe a uno stage di danza tenuto in viva considerazione dalle accademie di danza per dare modo agli allievi di confrontarsi con altri professionisti. Un fatto curioso, ma che non mette in discussione nulla, né il talento insindacabile dell’allieva, né l’imparzialità dell’insegnante.

“Sto soffrendo”. Davide Donadei torna a farsi sentire dopo l’operazione. Come sta l’ex tronista