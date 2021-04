Volano stracci tra Cristiano Malgioglio e Miguel Bosè: parte lo scontro tra titani. Miguel Bosè, che negli ultimi mesi si è schierato dalla parte dei negazionisti, ultimamente ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul Coronavirus. Dichiarazioni molto criticate da famosi e non. A seguito di queste, Malgioglio non ha saputo trattenersi e ha lanciato il primo straccio puntando dritto alla faccia di Bosè.

Quello di Malgioglio è un durissimo attacco inatteso, che giunge immediatamente dopo quello di Ornella Vanoni, anche lei cecchina su Miguel Bosé dopo e le sue dichiarazioni senza basi sull'inesistenza del Covid. Una vera e propria bufera vip si è abbattuta sul cantante che ora non si sa come potrà reagire.















Le parole di Cristiano Malgioglio all'Adnkronos: "Non capisco come Miguel Bosé possa aver rilasciato delle dichiarazioni dove nega l'esistenza del Covid. Io lo manderei a farsi un giro negli ospedali in Brasile dove stanno morendo anche i bambini e dove c'è gente intubata che sta soffrendo. Sono rimasto veramente sconvolto dalle sue parole – prosegue Malgioglio – un personaggio pubblico che dice quelle cose in televisione dà un messaggio negativo e inaccettabile soprattutto per i giovani. Ha fatto un danno enorme".























Malgioglio inarrestabile. Poi riferendosi alla loro datata amicizia: "Era un ragazzo, bello, ricco e intelligente, negli anni '80 ci frequentavamo, come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d'amore?". Bosè, intervistato dal conduttore spagnolo Jordi Evole, su La Sexta, ha gettato altra legna sul fuoco affermando di saperne più degli scienziati e che il virus è "solo un complotto per sottomettere i popoli e vendere i vaccini".

“Come fa a dire certe cose? – si chiede Malgioglio – io ho perso due cugini di 52 e 58 anni, sono allibito”. Solo pochi giorni fa Malgy ha rassicurato tutti sul vaccino Astrazeneca. “L’ho fatto anche io, fatelo tutti. Ritorniamo alla nostra vita”, aveva detto. Tantissimi personaggi dello spettacolo si sono schierati a favore dei vaccini, unico modo per uscire da questa pandemia.

