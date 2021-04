“So che è doloroso”. Canzone segreta, Cristina Parodi scoppia in lacrime: “Non avrei mai pensato…”

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Canzone Segreta, il nuovo format targato Rai e condotto dalla brava e bellissima Serena Rossi. Ospite della serata Cristina Parodi che ieri sera si è sciolta in lacrime. La padrona di casa ha chiuso questa sua bella avventura con una dedica speciale alle vittime del Covid: ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato.

Serena Rossi però, ad un certo punto è scoppiata in lacrime interpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione. Serena ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutte quelle persone che a causa del Covid non ci sono più”.















Tornando a Cristina Parodi, quando è entrata era emozionata e curiosa di sapere cosa le stava per capitare, si è accomodata sulla poltrona bianca. Ed è partita la sorpresa. Il primo videomessaggio arriva dai tre figli che vivono lontani da casa: “So che è doloroso vederci crescere e andare lontano, ma noi ti vogliamo bene”. (Continua a leggere dopo la foto)























La giornalista si commuove alle lacrime. Poi parte lo show. Lo Stato Sociale dedica a Cristina Parodi “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De Andrè, suo brano del cuore. Nel frattempo, sul led, appaiono le immagini di Formentera – l’isola preferita della giornalista – ed entrano in studio le amiche con cui condivide le vacanze spagnole. (Continua a leggere dopo la foto)



La Parodi invia baci e abbracci virtuali a tutte e alla fine della performance sale sul palco incredula. “Non avrei mai pensato di trovare qui le mie migliori amiche, hanno mentito bene. Quando ho visto Formentera, ho capito che eravamo nel posto giusto”. Una serata meravigliosa per lei. Ma anche per tutti noi che abbiamo assistito a questo spettacolo.

