“Vabbè, così è troppo!”. L’eredità, Flavio Insinna non crede ai suoi occhi: “Monica, mi dispiace”

Niente da fare per la campionessa Monica. Siamo all’Eredità di martedì 20 aprile 2021, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. La bravissima Monica si conferma campionessa e diventa sempre più personaggio della trasmissione, sopratutto per la facilità con la quale arriva a vincere sei volte e per non essere ancora riuscita a indovinare la soluzione alla ghigliottina.

Per la povera Monica la ghigliottina è praticamente un ostacolo insuperabile. Durante l’ultima puntata è arrivata con un’eredità di 120 mila euro, poi ridotte a 30 mila euro. La parola vincente andava trovata fra “piega, contatto, alzare, curva e olio”. Insinna dice: “Sarebbe la prima vincita della campionessa”. La risposta della campionessa “livello”. Ma non è corretta. (Continua a leggere dopo la foto)















Per il programma, la soluzione era “gomito”. Flavio invita a “riprovarci con olio di gomito”. Al triello, la prova che anticipa la Ghigliottina, erano arrivati Fulvia e Marco che torneranno alla partita successiva in gara, insieme alla campionessa Monica, naturalmente. La puntata precedente, la professoressa Monica si era confermata campionessa a L’Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna sbarazzandosi delle rivali al Triello (Valeria e Benedetta), per presentarsi poi alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. (Continua a leggere dopo la foto)























Alla fine stessa sorte però: 15.000 euro dopo le parole Fatica, Museo, Vincere, Italiana e Pubblico ufficiale e niente di vinto. Per Monica, quinta partecipazione al gioco finale, la soluzione della Ghigliottina era Medaglia. La professoressa si è avventurata nella spiegazione della risposta, che tuttavia, anche stavolta, non si è rivelata quella giusta. (Continua a leggere dopo la foto)



Il padrone di casa ha illustrato la chiave del gioco finale, che in realtà era Resistenza. Alla simpatica e brava professoressa quindi manca sempre l’ultimo guizzo. Le premesse tuttavia per diventare una campionessa che possa segnare un’era nel gioco condotto da Flavio Insinna ci sono tutte. Non ci resta che attendere e poi festeggiare con Monica.

