“Scusate, ma l’ha fatto davvero?”. I soliti ignoti, tutti contro Roberto Farnesi: “Ma sai come si gioca?”. Amadeus senza parole

Ogni sera ne succede una ai Soliti ignoti. Ospite-detective del giorno è Roberto Farnesi, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche stavolta si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Roberto Farnesi parte in maniera insolita. L’attore chiede l’indizio al primo ignoto vestito da barista, che era ovviamente colui che fa cappuccini. Ma non è finita qua, perché il volto del Paradiso delle Signore si dimostra molto prudente e usa tutti gli indizi e il domandone con i primi ignoti. Anche per Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio.

Quasi istantanei i commenti degli "ignotisti" su Twitter: "Ma ha chiesto l'indizio al concorrente vestito da barista?". E ancora: "Morgana aveva il pulcino sulla maglietta e ha chiesto l'indizio… Com'è possibile?". In ogni caso, con la sua prudenza Farnesi arriva senza un errore al settimo ignoto. Quando però arriva l'imprevisto. L'attore, rimasto senza aiuti, sbaglia l'identità della concorrente e perde tutto.















Alla fine per fortuna ritrova 16mila euro con l'ottavo ignoto. Purtroppo, Roberto Farnesi – che ha usato tutti gli aiuti e gioca per 3200 euro – non indovina il parente misterioso, stavolta era il figlio dell'ignoto numero due. Andrà meglio la prossima volta. Ai soliti ignoti del 19 aprile 2021, invece, un grande ospite: il simpaticissimo Giorgio Mastrota.























A raccontare di lui è il padrone di casa Amadeus che dice: "Ci conosciamo da tantissimi anni e mi auguro che tu possa indovinare il più possibile in modo tale da devolvere una bella cifra alla Fondazione Italiana per l'Autismo".



Ancora si parla delle risate che si sono fatti in studio dopo aver scoperto che uno dei suoi ignoti era un operaio in una fabbrica di materassi, Mastrota sarebbe potuto arrivare a 168.000 euro ma sbaglia e arriva all’ultima fase del gioco (quella del parente misterioso) con 138.000 euro. Insomma, proprio il re delle televendite è caduto sui materassi. E giù risate.

