“Oddio!”. Canzone segreta, Serena Rossi scoppia a piangere: l’emozione è troppo forte. Le sue lacrime sono dolcissime

È finito questo bel progetto televisivo firmato Rai e Serena Rossi. Lei, una professionista, ha chiuso con le lacrime la sesta ed ultima puntata. E lo ha fatto ricordando le vittime del Covid in Italia. La padrona di casa ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato. Serena Rossi però, ad un certo punto è scoppiata in lacrime interpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione.

Serena ha detto: "La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ha messo tanto cuore. La vedete la nostra sedia? È vuota ma in realtà vuota non è, voglio immaginare che ci siano sedute tutte quelle persone che a causa del Covid non ci sono più".















Stasera Canzoni Segrete, questo il nome cambiato in extremis per il programma di Serena Rossi, ha avuto una formula diversa delle precedenti sere, da un parte ci sono stati tre ospiti Cristina Parodi, Max Giusti ed Adriano Panatta, mentre dall'altra sono stati riproposti alcuni frammenti delle sorprese avvenute nelle precedenti puntate a Carolyn Smith, Mika, Franca Leosini, Virginia Raffaele e Luca Argentero. Inutile descrivere l'emozione.























La bellissima e talentosa padrona di casa, parlando proprio degli ospiti, ha detto: "34 ospiti si sono seduti su quella sedia anzi 35 perché mi ci sono seduta anche io a tradimento, ricordiamolo! Più di 50 artisti hanno eseguito le canzoni e più di 100 tra amici e familiari e compagni di lavoro sono saliti su questo palco ed io questa sera voglio rivivere insieme a voi alcuni di questi momenti speciali."



Sono tutti sicuri che dopo questa bella prima stagione ne seguiranno altre, ma nessuno lo sa con certezza. Ricordiamoci sempre che questo programma è “nato” per fare concorrenza direttamente ad Amici di Maria De Filippi ogni sabato, per poi essere spostato al venerdì e infine al martedì per l’ultima puntata. Lo share? Ottimo, ecco perché non dovrebbe mai finire. Bravi!

