Momenti difficili per alcuni naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’. Alcune ore fa è stata attaccata Fariba Tehrani e non si è trattato della prima invettiva in assoluto contro la mamma di Giulia Salemi. La donna si è tra l’altro scontrata più volte anche con altri compagni di avventura in Honduras. In attesa di capire come evolveranno le vicende che la riguardano, adesso è toccato a Valentina Persia subire un atteggiamento simile. Una vera e propria ‘coltellata’ che arriva non dalla spiaggia.

Infatti, durante la trasmissione di Barbara D’Urso ‘Pomeriggio Cinque’, un’ospite vip ha voluto dire la sua sulla comica e non sono stati fatti commenti molto positivi. Il programma di Ilary Blasi è sempre al centro dell’attenzione nel format di Barbarella e anche stavolta sono state numerose le discussioni che si sono aperte. Davanti alle telecamere Valentina Persia è stata quindi apostrofata in maniera poco carina. Sarà messa al corrente di queste frasi? Al momento non ci è dato sapere. (Continua dopo la foto)















Le parole contro la protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’ sono state le seguenti: “Lei è troppo aggressiva. E sinceramente non è proprio da lei, infatti l’abbiamo sempre conosciuta nelle vesti di comica e di una donna che sicuramente ha sofferto molto nella sua vita. Ma adesso sta uscendo fuori un lato del carattere decisamente troppo aggressivo”. Non tutti però sono stati dello stesso parere dell’ospite di ‘Pomeriggio Cinque’, infatti c’è chi ha anche preso le difese della Persia. (Continua dopo la foto)















A criticare i suoi atteggiamenti è stata Paola Caruso. Poi però ha preso la parola in studio Francesca De André, la quale ha respinto quel modo di pensare della Caruso e ha esclamato: “Secondo me invece è proprio evidente che lei stia attraversando solo un momento di disagio, che è sempre più forte”. Barbara D’Urso non ha voluto aggiungere nulla su Valentina Persia, però ha scherzato sulla De André, ricordando che lei era stata un po’ troppo esuberante durante il suo ‘Grande Fratello Vip’. (Continua dopo la foto)









Su Fariba Tehrani era invece intervenuta, sempre da Barbara D’Urso, Lory Del Santo: “Ma lei è proprio una pettegola di natura. Anzi, direi una grande pettegola, infatti spesso riporta delle cose solamente per sentito dire. Quando non ha più argomenti da trattare si ripete. Fa vedere di avere modi gentili, però poi assume alcuni comportamenti che inevitabilmente possono dare fastidio”.

