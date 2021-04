“Senza parole!”. Giulia Salemi lo mostra a tutti. Pierpaolo Pretelli glielo ha fatto trovare a casa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati grandi protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Dopo il due di picche ricevuto da Elisabetta Gregoraci, il bel velino ha puntato Giulia e da allora non si sono mai lasciati. L’influencer italo persiana adora condividere i momenti più emozionanti della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini e quelli della vita quotidiana insieme al suo fidanzato.

L’amore scoppiato al ‘Grande Fratello Vip’ non è stato solo un fuoco di paglia, ma è stato cementificato proprio all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Anche il lavoro va a gonfie vele, perché Mediaset Play le ha affidato infatti la conduzione del suo programma ‘Salotto Salemi’. Anche se l’italo-persiana ha ambizioni maggiori, visto che ha confessato di essere pronta a ricoprire un ruolo molto interessante. Vorrebbe diventare opinionista del reality show di Alfonso Signorini. (Continua a leggere dopo la foto)















“La nostra convivenza è divisa fra la mia casa di Milano e la sua di Roma, ma quando c’è la voglia di vedersi si può fare tutto. Stiamo cercando di trovare la quadra”, ha detto l’influencer in una intervista. “Lui è papà ed è giusto che la priorità sia il piccolo Leonardo”. Poi ha svelato di aver incontrato proprio il figlio di Pierpaolo Pretelli, concepito con la sua ex Ariadna Romero. (Continua a leggere dopo la foto)















E per Giulia Salemi è stato un incontro meraviglioso: “Sì, Leo è bellissimo. Tra noi è stato amore a prima vista. Con Ariadna poi siamo in buoni rapporti. Lei è stata molto gentile e mi ha fatto capire che c’è la volontà di venirsi incontro”. Dunque, il momento è da considerarsi perfetto. E proprio in queste ore Giulia Salemi ha pubblicato una Instagram story con una sorpresa lasciata da Pierpaolo Pretelli. Nello scatto si vede una tazzina di caffè e un biglietto con su scritto: “Ti amo tanto! Buongiorno amore mio” e un cuore. (Continua a leggere dopo la foto)









In occasione della giornata del bacio la Salemi ha voluto festeggiare nel migliore dei modi questa simpatica ricorrenza e lo ha fatto con una vera e propria ‘carrellata’ di baci schioccati all’interno della Casa più spiata dagli italiani col suo attuale compagno. E ha anche chiesto ai suoi follower quale sia stato il bacio meglio riuscito, quello più romantico, insomma la performance più indimenticabile.

“Beccata”. Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore di UeD. Il dettaglio non è sfuggito a nessuno