‘L’Isola dei Famosi’ è sempre più nel vivo. Nonostante le tante polemiche e degli addii inaspettati, come quelli di Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, il reality show di Ilary Blasi va avanti anche se con risultati che si sperava fossero migliori. Infatti, nella gara di ascolti del 19 aprile il programma Mediaset non è riuscito a contrastare a dovere la fiction Rai ‘La fuggitiva’ con Vittoria Puccini, subendo una pesante sconfitta. Poco più di 3 milioni gli spettatori contro i 5 dei rivali.

Inoltre, nelle ultime ore è uscita fuori una voce clamorosa su Elisa Isoardi. Il suo infortunio all’occhio è ovviamente reale, ma ‘Dagospia’ ha fatto intendere che la sua uscita di scena anticipata fosse in un certo senso già stata prevista, prima dell’inizio del suo viaggio in Honduras. Intanto, una delle concorrenti che sta subendo diversi attacchi è Fariba Tehrani. La mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi è finita nel mirino delle critiche e adesso è contestata anche nella nostra Italia. (Continua dopo la foto)















Dunque, i problemi per lei non ci sono esclusivamente in Honduras. Ancora non sa nulla, ma nella trasmissione di ‘Pomeriggio Cinque’ una delle ospiti di Barbara D’Urso l’ha attaccata definendola in un modo poco carino. La Salemi sta facendo di tutto per difendere sua madre, infatti anche nelle scorse ore sui social network ha preso le parti del genitore. Ma le invettive contro la donna non si arrestano e nel programma Mediaset di Carmelita sono arrivate stoccate durissime. (Continua dopo la foto)















Durante ‘Pomeriggio Cinque’ ha preso la parola Lory Del Santo, la quale ha affermato sulla naufraga: “Ma lei è proprio una pettegola di natura. Anzi, direi una grande pettegola, infatti spesso riporta delle cose solamente per sentito dire. Quando non ha più argomenti da trattare si ripete. Fa vedere di avere modi gentili, però poi assume alcuni comportamenti che inevitabilmente possono dare fastidio”. Poi è stata la volta di Miriana Trevisan, che ha praticamente rincarato la dose. (Continua dopo la foto)









La Trevisan ha quindi aggiunto su Fariba Tehrani: “Ha l’atteggiamento della vicina di casa che se vuoi far sapere qualcosa a tutti, lei si offre come volontaria per spargere la voce”. Stessa opinione di Lory Del Santo, che l’ha accusata di essere “pettegola”. Non sappiamo se Giulia Salemi interverrà nuovamente per difendere la mamma o se stavolta non alimenterà ulteriori polemiche.

“C’è altro dietro”. Bomba su Elisa Isoardi, le ‘strane voci’ sull’uscita dall’Isola dei Famosi: “Non c’entra solo l’occhio”