“Facciamolo noi”. La ‘strana’ richiesta di Giulia a Veronica Peparini, nella la storia di Amici non era mai successo

Il guanto di sfida tra gli insegnanti di Amici ha dato una scossa al serale del talent show condotto da Maria De Filippi. L’ormai famoso ‘guanto di sfida’ ha messo alla prova alcuni giudici della scuola: Lorella Cuccarini e Arisa si sono esibite, cantando e ballando sulle note del brano “Mi vendo”, di Renato Zero, mentre la coppia composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno invece proposto una versione modificata che ha regalato tante risate.

Ultima del serale di Amici è stata la ballerina Martina Miliddi, che era entrata nella scuola grazie al giudice Lorella Cuccarini e ha perso il ballottaggio finale contro il cantante Deddy. Come sempre, ad annunciare l'eliminazione è stata Maria De Filippi che ha svelato il nome dell'eliminato ai ragazzi quando si trovavano già in casetta.















Ora è tempo di una nuova sfida per i ragazzi di Amici. Il day di martedì 20 aprile si è aperto con il guanto di sfida lanciato da Veronica Peparini. L'insegnante di ballo ha schierato Giulia contro Alessandro e Serena. L'allieva, che "non è stata mai messa in discussione", come ha ribadito proprio dall'insegnante di danza – sabato sera la figlia ha esordito in tv – è stata messa dunque in sfida contro i due ballerini.















Alessandro, il ballerino che fa parte del team della maestra Lorella Cuccarini si è ritenuto "dispiaciuto" per le parole dell'insegnante Peparini, perché a detta sua lui ha sempre spaziato nei vari generi della danza, ma è stata la reazione di Serena a destabilizzare Giulia. Annunciato un altro guanto di sfida, Serena, ballerina del team di Alessandra Celentano, è letteralmente crollata in lacrime perché da tempo sotto pressione con le sfide. Vedendo la reazione di Serena, Giulia ha chiesto a Veronica Peparini di poter sfidare solo Alessandro e di lasciare Serena fuori.









​“Per venirci incontro, siccome ho visto la reazione di Serena…lei ha tantissimi guanti e tantissime comparate, sfide ecc.. Prima si è trovata in difficoltà, è scoppiata pure a piangere. Io non sapevo come aiutarla, perché non è che possiamo fare qualcosa noi. Quindi ti chiederei, per favore, di non farla contro Serena”, ha chiesto Giulia. La professoressa ha scelto di accettare la proposta della ballerina comunicando a Serena la proposta di Giulia, che sui social è stata molto apprezzata dal pubblico.

