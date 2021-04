“Mi manca lui”. Martina Miliddi, dopo l’uscita da Amici 20 è l’ora delle confessioni: “Nel bene e nel male”

Martina Miliddi è l’ultima eliminata durante il serale di Amici. È arrivata al ballottaggio finale con Deddy e Tancredi: quest’ultimo è stato salvato. Poi Marina ha perso il testa a testa con l’altro allievo e ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. “È stata un’esperienza bellissima”, ha dichiarato subito dopo l’annuncio della conduttrice. Martina si è fatta conoscere per la sua bravura ed è stata supportata dalla professoressa Lorella Cuccarini.

Durante la sua permanenza all’interno della scuola ha fatto molto discutere la storia con Aka7even. I due si sono salutati con un lungo abbraccio e non appena la ballerina è uscita dalla casetta, il cantante è scoppiato a piangere: “Non volevo che finisse così”, ha detto tra i singhiozzi. “Non fare il forte zì, ci sei legato è normale”, lo ha consolato Deddy. Ma l’unica persona che sembra poterlo consolare è Giulia. I due ragazzi si sono sfogati cercando di far forza uno sull’altra. (Continua dopo la foto)















Appena uscita da Amici, Martina Miliddi ha nuovamente preso possesso dei suoi profili social e in una diretta Instagram ha parlato proprio di Aka7even e del rapporto che i due avevano costruito all’interno della scuola: “Mi manca anche Luca è normale. Abbiamo legato tanto tanto, c’è stato un rapporto molto stretto. Nel bene e nel male mi manca anche lui”. Insomma non ha spiegato i motivi che hanno visto la loro storia rallentare vistosamente. (Continua dopo la foto)















Alcuni pensano che alla base della rottura ci sia il rapporto che la ballerina di origini sarde avrebbe stretto con un altro cantante della scuola, Raffaele Renda. Infatti ha pubblicato alcune foto su Instagram dedicate proprio a Raffaele con questa didascalia: “Ti guardo da casa, Spacca love”. Parole di stima e affetto che testimoniano come tra loro si sia creato un legame molto forte. (Continua dopo la foto)









E a creare ancora più imbarazzo sono state le parole con cui Martina Miliddi ha commentato il disco d’oro di Aka7even con il brano Mi manchi, dedicato proprio a lei. La ballerina ha infatti condiviso un post dove si legge che se Luca ha raggiunto questo importante traguardo è nientemeno che per merito suo. E anche in questo caso le critiche nei suoi confronti non sono mancate.

