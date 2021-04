Bianca Guaccero è lontana dal piccolo schermo da ormai sette giorni. Una settimana fa ha infatti annunciato al suo pubblico la positività al coronavirus e per questa ragione è stata costretta all’isolamento domiciliare, che prosegue ancora oggi. Al suo posto a ‘Detto Fatto’ stanno lavorando Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Lei si è comunque collegata da remoto con i suoi sostituti temporanei e ha confidato in più di una circostanza di essere in buone condizioni di salute. Ma non si è negativizzata.

A proposito della trasmissione in onda sulla Rai, sono state innumerevoli le voci che si sono accavallate in queste settimane. Dopo tanto parlare e aver letto indiscrezioni da diverse parti, sembra che la televisione pubblica italiana sia finalmente giunta ad una decisione definitiva. A riferire tutto è stato il sito ‘Dagospia’, che non ha alcun dubbio su ciò che succederà. I telespettatori sono rimasti col fiato sospeso fino a qualche ora fa e adesso sanno cosa riserverà il futuro. (Continua dopo la foto)















Durante la stagione ancora in corso, ci sono stati momenti molto difficili per ‘Detto Fatto’ e Bianca Guaccero. Si era rischiato anche la cancellazione del programma alcuni mesi fa, a causa di uno sketch ritenuto offensivo nei confronti delle donne. Erano poi arrivate le spiegazioni e le scuse della padrona di casa e, dopo un’iniziale sospensione, si è potuto andare avanti senza intoppi. E ora la Rai ha fatto la sua scelta per la stagione televisiva 2021-2022, che fa sorridere tutti. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riportato sul sito di ‘Dagospia’, Bianca Guaccero resterà al timone di ‘Detto Fatto’. Quindi, il programma rimarrà nel palinsesto nonostante ascolti non proprio eccezionali. Tenuto conto che il pubblico ha però apprezzato la conduzione della donna, i vertici hanno preferito puntare sulla continuità. In attesa di riprendersi dalla malattia, l’attrice e presentatrice italiana può tirare un sospiro di sollievo. Una bellissima notizia in un periodo non esaltante per lei. (Continua dopo la foto)









Bianca aveva riferito qualche giorno fa a proposito del suo stato di salute: “Mi chiedono tutti come sto e io non so come rispondere. Io sto benino, nel senso che ho un pochino di febbre, oggi va un pochino meglio di ieri devo dire, ho anche un po’ di tosse e un po’ di raffreddore. Ho qualche dolore muscolare, ma continuo a far passare i giorni sperando di superare quelli che sono i giorni critici”.

“Ora ci sono le prove”. Dayane Mello, l’amore col vip è sbocciato davvero. “Sono stati a casa del presidente”