Gemma Galgani è sempre nell’occhio del ciclone. La dama di Uomini e Donne è ancora alla ricerca dell’amore. Una ricerca a tratti snervante, lunga ormai 10 anni, che nel corso degli ultimi anni e ancora di più da 6 mesi a questa parte le attira critiche da tutte la parti. Contro di lei si era scagliato anche il suo ex storico Giorgio Manetti. “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story ma è tutto da vedere”, aveva attaccato il Gabbiano.

Giorgio Manetti non crede che Gemma Galgani sia in cerca d’amore: “Non sta a me dirlo – aveva fatto sapere a “Nuovo” – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. È sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”. Continua dopo la foto















E aveva aggiunto: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”. La risposta di Gemma era arrivata durissima. Continua dopo la foto















“Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente. Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)



Se Giorgio tace, chi rincara la dose è Tina Cipollari. L’opinionista infatti ha lanciato una nuova profezia sull’ultimo corteggiatore arrivato in studio Roberto, 54 anni, al quale Gemma ha detto di essere interessata. Secondo Tina infatti è l’ennesimo bluff, tutti si risolverà dopo poche settimane il corteggiatore sparirà e Gemma continuerà a rimanere in studio. Così come il precedente Aldo con il quale afferma di voler continuare la frequentazione.

Ti potrebbe interessare: “Stai prendendo tutti in giro”. Il ritorno di Tina Cipollari infiamma lo studio di UeD. Anche Maria si schiera