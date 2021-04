Non arrivano buone nuove per Barbara D’Urso. In generale non sembra proprio un bel periodo per la conduttrice di Canale 5, dal punto di vista professionale. Negli ultimi tempi ha infatti vissuto diversi cambiamenti in palinsesto per i suoi programmi. Live-Non è la D’Urso, per esempio, è stato chiuso in anticipo rispetto al previsto e ha lasciato il posto a Paolo Bonolis.

Al presentatore spetta ormai il compito di intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con il suo Avanti un altro pure di sera. Da due domeniche il game show di Bonolis e Luca Laurenti va in onda in prima serata anziché nella consueta fascia del pre serale e con ospiti vip pronti a giocare per beneficenza e, per la cronaca, si sta rivelando un grande successo.















In questo modo gli ascolti tv si sono risollevati nella domenica sera di Canale 5, che porta così 'a casa' pubblico e share. Tornando a Barbara D'Urso, con la chiusura anticipata di Live Mediaset ha comunque concesso a Carmelita di allungare il suo Domenica Live che è tornato così a 'battersi' contro la Domenica In della sua amica e collega Mara Venier.















L'azienda, così, ha annunciato di aggiungere al contenitore della domenica più di due ore dedicate all'informazione e all'attualità lasciando invariata la seconda parte, quella delle 17.20 in poi al gossip e allo spettacolo. Una scelta che i dati di ascolto non stanno però premiando, come ricostruisce il sito Gossipetv. Il programma ha ottenuto l'8 e il 9% di share durante tutto il tempo in cui si è scontrato con Domenica In che al contrario è volata negli ascolti.











Sul suo affollato profilo Instagram, Barbara continua a festeggiare i suoi picchi di 15% di share e 2 milioni e mezzo di spettatori, ma oltre a perdere contro la Venier, ha vinto raramente la sfida degli ascolti in questa stagione anche contro Da Noi… A Ruota Libera. Francesca Fialdini è sempre risultata vincente con 2-3 punti circa in più di share sul diretto competitor e raccogliendo più pubblico rispetto a Canale 5. Da qui la domanda: Domenica Live è a rischio chiusura?

