Martina Miliddi continua a far parlare di sé. La ballerina, eliminata dalla scuola di Amici 20 sabato scorso, si è fatta notare per un post su Aka7even le ultime settimane con il quale si sono caricate di tensione. Nel salutare i suoi compagni Martina Miliddi aveva strappato un sorriso a tutti dicendo di non essere brava a fare discorsi, e infatti era rimasta in silenzio. Poi però aveva ringraziato tutti, per lei avranno un posto speciale nel cuore anche perché in passato non ha mai stretto amicizie così forti.

In tutto ciò ha stupito la reazione di Aka7even: indifferenza quasi totale. Prima del verdetto è stato vicino a Deddy e non si è avvicinato a Martina. Nel momento dei saluti non si è avvicinato, l’ha guardata stando dietro a tutti gli altri. Sembrava quasi impassibile, forse è questa la conferma definitiva della rottura tra Aka7even e Martina. O almeno sembrava perché nuove immagini smentiscono questa versione. Continua dopo la foto















Martina a Aka si sono stretti in un lungo abbraccio, ma non appena la ballerina è uscita dalla casetta, il cantante è scoppiato in un lungo pianto: “Non volevo che finisse così”, ha detto tra i singhiozzi. “Non fare il forte zì, ci sei legato è normale”, lo ha consolato Deddy. Ma l’unica persona che sembra poterlo consolare è Giulia. I due ragazzi si sono sfogati cercando di far forza uno sull’altra. Continua dopo la foto















“Ora che mi fa le coccole la notte, lei c’era sempre per me”, ha pianto la ballerina. “Non volevo che andasse via così. Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio, però poi succede che lei esce e io piango come un coglione”. Allarme rientrato? Anche no. Perché Martina Miliddi ora ha lanciato una nuova frecciata al suo ex che non ha fatto piacere a i fan del cantante. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)



Non bastava la dedica a Raffale, Martina ha pizzicato ancora Aka7even. Poco fa, commentando il disco d’oro dell’ex fidanzato con il brano Mi manchi, dedicato proprio a lei Martina Miliddi ha infatti condiviso un post dove si legge che se Luca ha raggiunto questo importante traguardo è nientemeno che per merito suo. Le critiche non sono mancate.

