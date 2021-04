“Devi abbandonare l’Isola dei famosi”. Colpo di scena, Ilary Blasi annuncia l’eliminato e il pubblico non la prende bene: “Ma siete sicuri?”

All’Isola dei Famosi 2021 i nominati della settimana sono Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. La madre di Giulia Salemi è stata la grande protagonista della puntata condotta da Ilary Blasi con la collaborazione di Massimiliano Rosolino. La persiana è ormai al centro di numerose polemiche e ha litigato furiosamente con Valentina Persia e Gilles Rocca. Nonostante gli screzi Fariba Tehrani continua ad essere molto amata dal pubblico. Al televoto Fariba ha avuto la meglio contro Beatrice Marchetti, che è stata “eliminata”.

La modella è infatti ancora in gioco. Alla top model è stata data la possibilità di restare su un’altra isola, Playa Imboscada, completamente da sola, come l’ultima spiaggia di tanti anni fa che ha consacrato lo spagnolo Sergio Muniz. Beatrice Marchetti non si è scoraggiata davanti alle evidenti difficoltà e ha accettato la proposta della produzione. Fariba Tehrani è invece tornata sull’Isola principale ma è finita di nuovo in nomination. (Continua a leggere dopo la foto)















A votarla Gilles Rocca (che ha fatto una brutta battuta su Fariba), Andrea Cerioli, Francesca Lodo, Valentina Persia e Paul Gascoigne. Ex aequo tra Gilles Rocca, Vera Gemma e Andrea Cerioli: a scegliere il loro destino Roberto Ciufoli. Il comico, che è diventato leader dopo aver battuto l’amica Valentina Persia, ha salvato Gilles e Cerioli e mandato in nomination con Fariba Tehrani Vera Gemma. (Continua a leggere dopo la foto)























Roberto Ciufoli è stato poi invitato a fare un terzo nome e la sua scelta è ricaduta su Miryea Stabile (mossa che è stata criticata da Tommaso Zorzi). Nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha mostrato le immagini, obbligatoriamente pixellate, di un naufrago senza veli. (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta di Paul Gascoigne che in un momento di solitudine si è tolto il costume in riva al mare e ha preso il sole completamente nudo. Una scena prontamente ripresa dalla produzione. L’ex centrocampista della Lazio non sta attraversando un momento facile: Gascoigne non ha gradito delle critiche ricevute da alcuni naufraghi, che l’hanno bollato come un “nullafacente”.

