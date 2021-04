Martina Miliddi è l’ultima eliminata di ‘Amici 20’. Nella scorsa puntata ha perso la sfida con Deddy e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Anche se ovviamente non può che essere soddisfatta di aver raggiunto la fase finale del programma, nonostante le durissime critiche di Alessandra Celentano. Oltre alle sue doti artistiche, l’ormai ex allieva si è sempre contraddistinta per un look in particolare. Infatti, l’abbiamo ammirata con il caschetto scuro, la frangia e il rossetto rosso.

Ma nelle ultime ore è apparsa una foto della giovane, decisamente irriconoscibile. Immediatamente il popolo della rete, quando si è trovato di fronte questa immagine, non ha potuto fare altro che condividerla. Tutti sono quindi rimasti a bocca aperta per un outfit clamoroso. Questa istantanea, presente sui social network, ha davvero sorpreso i fan di Martina, rimasti increduli dinanzi a questo cambiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio come si è immortalata nel recente passato.















In questi anni si è scoperto che Martina Miliddi ha rivoluzionato più volte il suo aspetto estetico. Ad esempio, prima di presentarsi con questo caschetto scuro, aveva avuto una chioma extra long e un pixie cut con alcune rasature laterali. Ma prima della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi aveva davvero esagerato, sorprendendo con un look magnifico e inaspettato. Se non fosse stato trovato sul profilo della ragazza, difficilmente i follower avrebbero capito che si trattasse di lei.















La ballerina ha infatti utilizzato una tutina animalier, dopo essere stata protagonista sicuramente di un'esibizione, e ha delle bellissime e innovative treccine afroamericane, oltre ad occhi molto chiari in stile vampiro. Come avete capito, si era in presenza di un travestimento, visto che i suoi occhi non sono così. Ma è bastato osservare attentamente questa immagine per restare senza parole. Era quindi decisamente impossibile riconoscerla per strada, se si fosse presentata in quella maniera.









L’ex coreografo e professionista di ‘Amici 20’, Fabrizio Prolli, ha commentato così l’esperienza della giovane nella scuola: “Sono d’accordo sull’uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best friend”.

