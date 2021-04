Un grande successo sta riscuotendo la serie televisiva Rai ‘La fuggitiva’. E l’attrice Vittoria Puccini sta interpretando nel migliore dei modi il ruolo. Ma ora la donna ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato un bruttissimo episodio che l’ha vista protagonista in negativo. Un momento davvero difficilissimo ed inaspettato per lei, che ha rischiato di avere serie conseguenze. La confessione è avvenuta durante una sua intervista, rilasciata al settimanale ‘DiPiùTv’. E il pubblico è rimasto sorpreso.

In un’altra intervista, l’attrice aveva voluto dire la sua sull’ex Alessandro Preziosi: “Il tempo guarisce: con Alessandro ho un buon rapporto, il male lentamente sparisce e rimane l’affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia. Ci confrontiamo, parliamo di lei, vogliamo far crescere Elena insieme e non separatamente. Per questo ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena: è una cosa che fa bene a nostra figlia”. Ma torniamo adesso all’attualità. (Continua dopo la foto)















Vittoria Puccini ha prima parlato delle difficoltà legate alla realizzazione di scene con armi vere: “Ho girato molte scene d’azione. Ho anche imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera. Sui set si usano pistole a salve: il bossolo esce di lato e dalla canna non esce la pallottola. Sono pesanti, difficili da maneggiare. La prima volta che ho sparato mi sono spaventata per via del rumore tremendo”. Ma ha anche rivelato di aver avuto un incidente. (Continua dopo la foto)















La protagonista de ‘La fuggitiva’ ha dunque riferito a proposito dell’incidente: “Abbiamo girato così tante scene d’azione che alla fine mi sono fatta male. In una scena, in cui mi proteggevo dietro un’auto in fiamme, dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: abbiamo ripetuto la scena più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta. Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e un ginocchio, erano pieni di sassolini e schegge. Capita, pazienza”, ha concluso. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi ha postato immagini di lei da bambina. Occhi azzurri dallo sguardo intenso, Vittoria Puccini da piccola vantava la bellezza di sempre. Lo scatto preso dal cassetto dei ricordi eppure nonostante gli anni che passano, Vittoria Puccini, oggi mamma di una splendida adolescente, continua a incantare i fan. Impossibile non notare la somiglianza con la figlia Elena, nata dall’amore con Alessandro Preziosi.

A quasi un mese dal parto, Chiara Ferragni svela il preziosissimo dono di Fedez per la nascita di Vittoria