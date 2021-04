‘Amici 20’ è sempre più nel vivo e diminuiscono sempre più gli allievi, in vista dell’atto finale. Nella scorsa puntata ha salutato la scuola di Maria De Filippi la ballerina Martina Miliddi, tanto bistrattata da Alessandra Celentano. La ragazza è stata sconfitta da Deddy, il quale dopo aver eliminato la fidanzata Rosa è riuscito nell’intento di proseguire la sua avventura. Nei confronti di Martina non ci sono stati però solamente insulti e attacchi, infatti è stata difesa da un ex professionista del talent.

L'ex coreografo Fabrizio Prolli ha infatti esclamato: "Sono d'accordo sull'uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po' un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in 'Diamonds are a girl best friend'". Qualche ora fa invece, è arrivato un annuncio ufficiale della produzione della trasmissione di Canale 5. Che ha lasciato tutti di stucco. Vediamo cosa è accaduto nella casetta.















Maria De Filippi ha infatti riunito i ragazzi per un annuncio molto importante. La padrona di casa ha subito precisato che si sarebbe trattato di una comunicazione nei confronti di un allievo di 'Amici 20'. Subito c'è stata grossa preoccupazione e poi è stato fatto il nome dell'allievo interessato dal video. La notizia ha riguardato infatti il cantante Sangiovanni. Queste le prime parole della moglie di Maurizio Costanzo: "Dobbiamo vedere un filmato". E il ragazzo è apparso timoroso.















Ma invece si è trattato di una notizia meravigliosa per il ragazzo, che ha ottenuto il disco di platino per il suo brano musicale 'Lady'. Questo il commento del diretto interessato: "Mi ricordo che ai casting al tempo sulla domanda sui sogni, avevo scritto fare un disco d'oro. Vedere avanti a me adesso un disco di platino, è una figata dai!". Poi Maria De Filippi ha invitato il ragazzo ad offrire una torta a tutti i suoi compagni di avventura per festeggiare questo avvenimento.









Sangiovanni ha poi ammesso che i meriti vanno divisi con Giulia, la sua fidanzata: “Un po’ questo disco di platino è anche merito di Giulia, quindi puoi scegliere il gusto della torta”. Poi rivolgendosi alla De Filippi: “Grazie perché se ho questo davanti è soprattutto merito tuo. Tu mi hai donato la possibilità di fare questa cosa”. E ovviamente tutti gli hanno fatto i più sinceri complimenti.

