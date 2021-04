Stefania Orlando a ‘Avanti un altro’, di chi è e quanto costa il suo mini abito nero

Tra gli ospiti vip della seconda puntata di ‘Avanti un altro pure di sera’ anche due biondissime da sempre amate dal pubblico televisivo: Paola Barale e Stefania Orlando. Dalla scorsa settimana il programma del preserale di Canale 5 va in onda la domenica in prima serata e, visti i dati di ascolto, si sta rivelando un grande successo.

Il secondo appuntamento con la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, affiancato come sempre da Luca Laurenti, ha registrato un numero pari a 3.476.000 telespettatori incollati al piccolo schermo, con uno share del 15,10%. Un risultato ottimo, che conferma la straordinaria bravura di Bonolis nel dar vita ad uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Come svelato dallo stesso conduttore, la decisione di mandare in onda il suo quiz in prima serata si è rivelata esatta visto anche l’attuale e difficile periodo storico. (Continua a leggere dopo la foto)















Come anticipato, tra i personaggi famosi della seconda puntata anche Stefania Orlando, che è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nella Casa la showgirl e conduttrice romana ha trovato un amico speciale, Tommaso Zorzi, e insieme sono arrivati dritti alla finale per la gioia dei tantissimi telespettatori del reality. Sempre al GF Vip Stefania, che nel game show di Bonolis era caposquadra, ha più volte incantato con i suoi outfit. (Continua a leggere dopo la foto)















E naturalmente anche quando il pubblico l’ha vista ad ‘Avanti un altro pure di sera’ non ha potuto non chiedersi di chi fosse il bellissimo abito nero sfoggiato. Abito che Stefania aveva già mostrato in anteprima ai follower di Instagram con Storie realizzate nel backstage della trasmissione. Nel dettaglio, per giocare con Bonolis, Laurenti e i personaggi del mini mondo, la Orlando ha optato per un abito nero corto. (Continua a leggere dopo le foto)











Disponibile in più colori, l’abito è firmato da Elisabetta Franchi e sul sito del brand si legge: “Mini abito asimmetrico, in tulle full paillettes, con una manica lunga e la gonna incrociata sul davanti. Il tulle plumetis in tinta nella parte alta del top e sulle spalle, lascia intravedere una deliziosa scollatura a cuore”. Quanto costa questo vestito? Sempre stando a quanto riportato dal sito della designer bolognese il prezzo dell’abito scelto da Stefania è di 420 euro.

