All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. Nelle ultime puntate i telespettatori hanno assistito a diversi episodi che hanno fatto parecchio discutere. In ordine di tempo tra i più recenti c’è stata la discussione tra Andrea Cerioli, Vera Gemma e Miryea Stabile. Le due ex Amazzoni, infatti, dopo aver vinto una ricompensa in cibo, hanno deciso di non condividerlo con tutti gli altri, ma solo con alcuni dei naufraghi.

Andrea e Awed hanno disapprovato tale comportamento e lo hanno fatto notare, in toni molto duri, a Vera e Miryea. Proprio quest'ultima, però, è al centro anche di un'altra diatriba. O meglio, stavolta più che 'carnefice' la vincitrice de "La Pupa e il Secchione e viceversa 2021" è passata nel ruolo di 'vittima'. Miryea non è riuscita a trattenere le lacrime e Francesca Lodo le si è avvicinata per tentare di capire cosa fosse accaduto.















Prima di capire cosa abbia provocato il pianto di Miryea Stabile, però, è necessario fare una premessa. A quanto pare le tensioni fra Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e il resto del gruppo non accennano a placarsi. In particolare si è creato un vero scontro tra Tariba, Valentina Persia e Gilles Rocca. Scontro che è stato involontariamente acuito dalle parole di Miryea: "Mi hanno detto che alcuni di voi mi hanno dato della stupida. Ci soffro tantissimo. Beatrice e Fariba mi hanno detto che lo avete detto tu, Valentina, Gilles, Andrea".















Di fronte alle accuse le naufraghe si sono difese. Francesca Lodo ha negato di aver apostrofato in quel modo Miryea. Dal canto suo Valentina, invece, ha ammesso di aver detto qualcosa di diverso, ovvero che Miryea è una ragazza 'leggera' che porta spensieratezza. Fariba, infine, ha invitato Miryea Stabile a non confondersi: non è stata lei a dirle ciò, ma Beatrice. E così l'ex pupa non ha potuto far altro che sfogarsi in confessionale affermando che intorno a lei ci sono persone che lanciano il sasso e nascondono la mano.









Ovviamente nel gruppo la tensione è salita ancora. Beatrice ha negato di aver riferito una cosa del genere a Miryea e di aver detto che è una stupida. Inoltre Beatrice sostiene di non aver fatto il nome di Valentina. Quest’ultima, vedendo che Beatrice era particolarmente tesa, ha dichiarato di crederle e che per lei la questione era chiusa lì.

Insomma per Valentina Persia sarebbe stata proprio Fariba a creare questo ‘polverone’ su Miryea e non la modella. Come se non bastasse Gilles Rossa ha definito la mamma di Giulia Salemi ‘cattiva’ e lei per tutta risposta, in confessionale, ha sparato: “Se questo gruppo ha preso in giro questa povera ragazza, sì o no? Sì e come sempre hanno negato”.

