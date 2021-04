L’annuncio della gravidanza era arrivato in diretta a ‘Quelli che il calcio’. A lanciare la palla erano stato Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, guardando le forme di Mia Ceran avevano detto: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”. Fingendo uno stato di sorpresa e confusione, la Ceran aveva dato una rapida occhiata in giro per poi annunciare, quasi come se fino ad allora le fosse sfuggito di mente, l’importante e lietissima notizia: “Ah, sì. Aspetto un bambino”.

L'annuncio di Mia Ceran è stato accolto da uno scrosciante applauso, volto a fare i migliori auguri alla futura mamma. Il post poi, è stato rapidamente commentato da amici e colleghi della donna che le hanno rivolto i propri auguri per il prossimo arrivo del suo primo figlio. Una carriera in ascesa quella di Mia Ceran, dopo uno stage alla sede romana della CNN, aveva collaborato con Mediaset per Matrix, talk di Canale 5, e Studio Aperto, telegiornale di Italia 1, divenendo giornalista professionista nel 2011















Dal 2011 al 2013 ha lavorato per LA7, prima come inviata del programma economico L'aria che tira e poi per In onda estate. Passata nel 2013 su Rai 3, ha lavorato dapprima alla trasmissione Agorà conducendo nel 2015 e nel 2016, insieme con Alessio Zucchini, il programma di Rai 1 Unomattina estate. Nel 2016 partecipa prima come opinionista, poi con una sua rubrica, a TV Talk, il talk show dell'ora di punta del sabato di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.















Nelle stagioni televisive 2015-2016 e 2016-2017 prende invece parte come inviata e ospite fisso a Quelli che il calcio, condotto da Nicola Savino e la Gialappa's Band su Rai 2. Dove è rimasta oggi. All'indomani dell'annuncio della gravidanza Mia Ceran ha voluto presentare il futuro papà sulla sua pagina instagram ufficiale.









Un post condiviso da Mia Ceran (@miaceran)



Lui si chiama Federico, ritratto con lei nella foto postata all’indomani dell’annuncio della gravidanza, è un uomo estraneo all’ambiente dello spettacolo con cui vive a Milano. “A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: Grazie di cuore. Mia, Federico e il cane Tito”, si legge a corredo del post che conferma la riservatezza della coppia e del futuro papà mostrato in volto quel tanto che basta per notare i suoi occhi raggianti.

