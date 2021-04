Puntata molto commovente di ‘È sempre mezzogiorno’ quella andata in onda lunedì 19 aprile. Antonella Clerici ha infatti lasciato molto spazio ad un ricordo di una persona che se n’è andata troppo prematuramente e in maniera improvvisa. La conduttrice si è collegata con un ospite e ha voluto rievocare questa figura conosciuta, la quale era stata proprio in compagnia della donna un po’ di tempo fa. Un dolore molto forte per la famiglia, ma anche per tutti coloro che lo ammiravano.

Non è la prima volta che la presentatrice Rai conceda un momento della trasmissione a persone che hanno perso la vita. Stavolta comunque tutti i telespettatori sono rimasti colpiti da lei e dalle parole dell’ospite. In particolare, Antonella ha iniziato così il suo intervento rivolgendosi al collega in videocollegamento: “Era un tuo amico, io l’ho conosciuto, l’ho avuto in collegamento”. Poi l’ospite Federico Quaranta, conduttore de ‘Il provinciale’, ha aggiunto altri dettagli. (Continua dopo la foto)















Antonella Clerici ha quindi voluto omaggiare l’apicoltore Andrea Paternoster, deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale. Lei ha aggiunto: “Andrea era il re del miele. L’ho conosciuto grazie a te e a Fulvio Marino. Vorrei ricordarlo e vorrei che fossi tu a farlo. Ha fatto con noi un bellissimo collegamento”. Poi Quaranta ha proseguito così l’intervento televisivo: “Andrea mi ha insegnato tantissimo. Una persona come lui dovrebbe essere presente nella vita di ciascuno di noi”. (Continua dopo la foto)















Antonella Clerici è sembrata molto affranta e colpita dal dolore per la morte di Paternoster. Infatti, ha chiuso il suo discorso sull’argomento dicendo ancora: “Morire quando si è così giovani secondo me è contro natura”. Dunque, un momento intensissimo e ricco di forti emozioni nel programma della tv pubblica. La padrona di casa ha cercato di fare il possibile per salutare in modo dignitoso e doveroso un uomo che ha dato tanto a moltissime persone, le quali hanno ora un vuoto profondo. (Continua dopo la foto)









Soltanto venerdì scorso la Clerici aveva dato il suo addio alla suggeritrice Carmela: “Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla”. La padrona di casa ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una “gobbista” in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso.

