“In studio cambia tutto”. Rivoluzione a Uomini e Donne, succede dopo il ritorno di Ida Platano

Maria De Filippi, decisione presa. Nuovi ingressi nello studio di Uomini e Donne. La notizia arriva per la gioia di un pubblico che da anni resta fedelissimo al dating show più seguito di sempre. Colpi di scena che sembrano dunque non finire, tra dame e cavalieri che scelgono di mettersi in discussione e cercare la propria anima gemella. Le new entry del programma di Canale 5 sono già sulla bocca di tutti.

Sarebbero state confermate ben nove new entry nello studio di Uomini e Donne. A cominciare da un volto già noto al pubblico, al centro del gossip degli ultimi giorni, ovvero quello di Ida Platano. Ma il Magazine del programma riporta anche molte altre anticipazioni che aiuteranno i fan a prendere nota di quanto avranno modo di scoprire successivamente.















Il primo nome è quello di Aldo Farelli, 69enne in pensione che vive a Torre Del Greco. Nonostante l'uomo abbia alle sue spalle un matrimonio e un figlio, decide di rimettersi in gioco con la speranza di trovare una compagna che, come lui, ami molto viaggiare e scoprire le bellezze del mondo. Aldo è appassionato di arte e fotografia, ma pare che abbia anche un'altra spiccata passione: il ballo.















Tra i cavalieri, anche Amodio Ciurci, 56enne di Salerno, gestore di una fabbrica di fuochi d'artificio, non a caso ha affermato di essere attratto dalle donne di una certa presenza. Vive con la madre: cosa penseranno le altre dame? Quasi coetaneo di Amodio, Alessio Fontana, 54enne di Cagliari, divorziato che prova a tenersi alla larga dai litigi e dalle incomprensioni.









Andrea Corrà, invece, è un funzionario comunale di 53 anni che vive in provincia di Bolzano, pronto a rimettersi in gioco dopo la conoscenza fallimentare di Angela. E per finire con i cavalieri, Domenico Catalano vedovo di 64 anni che vive ad Alessandria. Per concludere, le dame. Fa il suo ingresso Chiara Ingrosso, madre single di 36 anni che vive a Lecce, impegnata nel settore delle telecomunicazioni; e ancora Cristiana Pirini, istruttrice di fitness di 40 anni che vive a Cesenatico. Ma non mancherà persino l’hairstylist Francesca Babini, 47enne di Ravenna, mai sposata e appassionata di barca a vela. E in ultimo, Sara Zilli, informatore farmaceutico di 60 anni.

