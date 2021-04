L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata non solo la più lunga di sempre, ma anche una delle più amate dal pubblico. A distanza di quasi due mesi dalla serata finale che ha incoronato Tommaso Zorzi come vincitore, le vicende di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e degli altri inquilini continuano a far discutere. E recentemente è stata Stefania Orlando a parlare di quello che è avvenuto sia dentro la Casa più spiata dagli italiani, sia subito dopo, fuori.

Stefania ha raccontato che non è stato semplice riprendere il rapporto col marito Simone Gianlorenzi, dal momento che si sentiva in colpa: "È una fatica dal punto di vista psicologico – ha spiegato la Orlando – Ad un certo punto hai bisogno di riprendere in mano la tua vita". Poi la showgirl ha anche parlato dei rapporti che si sono creati durante il reality condotto da Alfonso Signorini.















Quest'anno la scena è stata spesso rubata dalla liasion tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Una storia mai decollata davvero. E, una volta usciti, tra i due sono volate anche delle frecciatine. Poi il modello ed ex velino di Striscia ha trovato l'amore in Giulia Salemi, altra protagonista indiscussa dell'ultimo GF Vip. Sul rapporto con Elisabetta Gregoraci si è soffermata in particolare Stefania Orlando.















Tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci sembravano essersi create delle tensioni: "Ci siamo già chiarite. Non ci siamo mai dette qualcosa sul personale – ha spiegato Stefania – avevo solo da dire sulla storia mai nata con Pierpaolo Pretelli. Ma le mie opinioni erano riferite soltanto a questa situazione. È una delle persone che adesso sento al di fuori della casa. Abbiamo un rapporto molto tranquillo".









Sul fatto che poi Pierpaolo abbia iniziato una relazione con Giulia Salemi, Stefania Orlando è chiarissima: “La storia con Giulia l’ho sempre avallata. Sono due ragazzi, giovani, belli e innamorati. Sono sempre stata sostenitrice di questa storia”. Sul rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo, invece, il giudizio di Stefania è duro: “Io non credevo proprio a questa storia. E infatti non è mai successa”. Chissà se ora Elisabetta Gregoraci tornerà ancora a parlare di quanto avvenuto al GF Vip…

