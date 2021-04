Nelle ore scorse Mara Venier aveva colpito tutto con il suo messaggio per marito Nicola, da qualche settimana a Santo Domingo. Ogni momento sembra essere quello giusto per ricordare il valore del loro legame e infatti la conduttrice di Domenica In non può che esortare il marito a tornare presto tra le sue braccia. Una coppia che continua a vivere di momenti semplici, dove la complicità continua a essere la protagonista indiscussa.

Parole d’amore che passano come un vero e proprio reclamo da parte di Mara Venier, che con nostalgia dedica al marito il suo pensiero. Tutto senza filtri e sotto gli occhi dei fan che non possono che riconoscere tenerezza: “Mi manchi …è ora di tornare da tua moglie”. La didascalia reca anche un cuore rosso. I due, come tutti sanno, sono convoltati a nozze nel 2006 ma dopo ben sei anni di fidanzamento alle spalle. “Quanto sei dolce”, le scrivono, e il boom di like in poco tempo è assicurato. Continua dopo la foto















E ad oggi il tempo scorre ma l’amore resta intatto. Venti lunghi anni insieme eppure con il desiderio del primo giorno: “Mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata. Buon anniversario amor mio”, queste le parole di Nicola in occasione del 14esimo anno di matrimonio con la conduttrice. Continua dopo la foto















Per Mara Venier questo è un momento d’oro. Da quando si è ripresa Domenica In, gli ascolti sono volati e da allora ha sempre vinto le sfide con i competitor (prima Domenica Live, poi le soap di Canale5 e ancora Barbara d’Urso). Tanto che continua a girare voci incontrollate su di lei: “Molti la vorrebbero sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo”. Continua dopo la foto











Sulla questione è intervenuto Maurizio Costanzo che, sulle colonne di Nuovo ha scritto: “Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”. Un’investitura in piena regola. Per la prossima stagione televisiva (2021/22) la zia di tutti gli italiani, ovvero Mara Venier, tornerà alla conduzione di Domenica In, e con ogni probabilità si ritroverà contro la Domenica Live di Barbara d’Urso.

