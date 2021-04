Odiata, ma soprattutto amata dal grande pubblico Barbara D’Urso sta vivendo un momento complicato. Non tanto per gli attacchi e le critiche da parte di chi la ritiene legata ad un modo di fare televisione considerata ‘trash’, ‘tv del dolore’ e così via. Quanto perché ai piani alti di Mediaset, leggi Piersilvio Berlusconi, pare non ci sia più la volontà di proseguire il rapporto professionale insieme.

E comunque vada a finire questa storia, fatta di casi clamorosi come il duro scontro con Maria De Filippi su Temptation Island e Delle Piane, sarà un divorzio doloroso. Troppo forte è stato il legame tra Carmelita e la rete ammiraglia di Mediaset. Numeri da capogiro negli ascolti, polemiche a non finire ma anche una capacità unica di tenere incollati al televisore milioni di persone. E proprio nelle ultime ore Barbara ha voluto ricordare un momento particolare della sua storia con la rete privata più vista in Italia.















"Benvenuti, benvenuti al Grande Fratello!!!". Sono passati tre anni da quando Barbara D'Urso presentava l'edizione numero 15 del Grande Fratello. Un'emozione grandissima, tanto che la stessa conduttrice lo sottolineò: "Mi scoppia il cuore". E dopo quell'incredibile esperienza professionale Carmelita ha voluto ricordare con queste parole quel momento: "Tre anni fa a quest'ora!! Mi scoppia ancora il cuore!!! #gf15″.















Che la popolarità di Barbara D'Urso sia, però, in netto calo è un dato di fatto. Tant'è che non è un caso se il primo commento dei suoi follower è questo: "Non penso che te la diano la conduzione. Lo share dei tuoi programmi è bassissimo. Non vuole essere un'offesa, ma semplicemente un dato di fatto❤️". Al momento non è prevista, inoltre, l'edizione Nip che la conduttrice campana aveva condotto per due edizioni.









Non tutti i suoi fan, tuttavia, hanno perso la speranza di vedere di nuovo Barbara D’Urso con il marchio Mediaset. Uno dei suoi follower ha commentato con queste parole il video pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram: “Puoi prendere il posto di Signorini a settembre per favore?”. E chi può dire se, nel luccicante e imprevedibile mondo della tv, una cosa del genere, per quanto improbabile, possa avvenire davvero?

