Amici 20, Maria De Filippi non rinuncia al lusso. Solo le scarpe valgono una fortuna

Maria De Filippi. cambiamento drastico nel look. Una puntata ricca di grandi colpi di scena quella di Amici. Martina eliminata e Sangiovanni e Giulia in sfida ma innamorati. Per la quinta messa in onda del talent di Canale 5, imperdibile il nuovo look della reginetta degli ascolti. Maria De Filippi spiazza tutti dicendo addio al noto total black. Ecco come si è presentata in puntata.

Il guardaroba si riempie di nuovi colori per la padrona di casa che da sempre vanta un certo gusto in fatto di stile. Elegante ma anche casual, Maria De Filippi decide di dire addio agli abiti total black. Il risultato? Non occorre fare altro che ammirarla. Look sicuramente più luminoso che mette in risalto il colore la bellezza mai scontata della conduttrice, senza ovviamente dimenticare le grandi firme. (Continua a leggere dopo la foto).















La “signora della tv” è sempre apparsa in un look elegante ma originale. Non solo completini in giacca e pantalone, ma anche gonne e top trasparenti. Mai ostentata in questo, Maria De Filippi ha dimostrato di curare particolarmente anche gli accessori, rigorosamente di lusso. Via libera dunque a gioielli semplici ma raffinati per accompagnare abiti formali ma con un tocco sempre in più. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma con la primavera alle porte, anche il guardaroba non poteva che arricchirsi di nuovi colori e idee. Mantenendo uno stile tutto proprio, Maria De Filippi si affaccia alle tonalità del bianco e del rosso. L’abito esibito in puntata vantava pantaloni leggermente a zampa in total red di Saint Laurent dal valore di 890 euro, abbinati a una camicia a stampa optical di Gucci da 279 euro. (Continua a leggere dopo le foto).









E se ve lo state chiedendo, ecco il ‘tocco’ in più tipico della conduttrice. Osa con lo collo leggermente sbottonato, in modo da lasciare intravedere il top di seta in tinta con i dettagli in pizzo, che vanta ancora una volta la firma di Saint Laurent e un valore da capogiro pari a 990 euro, ma non solo. Tutto questo non poteva che essere abbinato a un paio di décolleté con il tacco a spillo, ovvero di pumps in suede di Gianvito Rossi, dal valore pari a 560 euro. Taglio esagonale per gli occhiali Kyme e il gioco è fatto.

