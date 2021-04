Martina ha lasciato Amici. La ballerina ha ringraziato Maria per l’opportunità, la redazione e tutta la produzione. “Realizzate sogni, per noi cose importantissime”, ha detto. Maria si è raccomandata con lei: “Portati a casa le cose belle e non le frasi brutte”. Nel salutare i suoi compagni ha strappato un sorriso a tutti dicendo di non essere brava a fare discorsi, e infatti è rimasta in silenzio.

Poi però ha ringraziato tutti, per lei avranno un posto speciale nel cuore anche perché in passato non ha mai stretto amicizie così forti. In tutto ciò ha stupito la reazione di Aka7even: indifferenza quasi totale. Prima del verdetto è stato vicino a Deddy e non si è avvicinato a Martina. Nel momento dei saluti non si è avvicinato, l’ha guardata stando dietro a tutti gli altri. Sembrava quasi impassibile, forse è questa la conferma definitiva della rottura tra Aka7even e Martina. Continua dopo la foto















I momenti dell’eliminazione però proseguiranno anche nel daytime di lunedì, per cui non è detto che i due non si siano salutati in un secondo momento. Una puntata ricca di sorprese quella di Amici, premiata dagli ascolti. Nella serata di ieri, sabato 17 aprile 2021, su Rai1 Sotto Copertura 2 in replica – dalle 21:38 alle 00:48 – ha conquistato 2.875.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Amici – dalle 21:32 alle 00:50 – ha raccolto davanti al video 5.784.000 spettatori con uno share del 27.6% (Amici Buonanotte a 2.660.000 e il 31.3%). Continua dopo la foto















Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.304.000 spettatori (5%) e Blue Bloods 1.246.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Città Segrete ha incollato 2.307.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 976.000 spettatori (4%). Continua dopo la foto











Su La7 Il socio ha registrato 349.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Cose nostre – Malavita segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul Nove la finale di Coppa del Re Atletico Bilbao-Barcellona è seguita da 620.000 spettatori con il 2.5%. Su RaiMovie The Wife – Vivere nell’ombra è visto da 339.000 spettatori (1.3%). Su Iris Il rapporto Pelican arriva a 438.000 spettatori (1.8%).

