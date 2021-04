Uomini e Donne continua a far breccia nel cuore dei telespettatori. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi fin dal lontano 1996, nonostante i 25 anni di età, non mostra alcun segno di stanchezza. Anzi, proprio come un bel giovanotto, riesce a trasmettere al contempo la maturità di un dating show ben rodato e l’energia di un ventenne. Ma i protagonisti non sono soltanto ragazzi e ragazze, dame e cavalieri, che si affacciano per la prima volta in tv.

E, perché no, in cerca non solo della propria anima gemella ma anche dei fatidici '5 minuti di celebrità' profettizzati da Andy Warhol. Se l'opinionista Tina Cipollari è stata costretta negli ultimi tempi a dare forfait per motivi personali, dal canto suo Gemma Galgani ha continuato a mietere vittime. Una di queste è Rocco Fredella, ex cavaliere del Trono Over, che proprio con la dama torinese aveva iniziato una relazione.















Gemma Galgani, ex moglie di Giorgio Manetti e Marco Firpo, nonché rivale storica di Tina e pilastro del programma di Maria, aveva provato a dare una chance a Rocco. La storia era stata caratterizzata da tanti alti e altrettanti bassi. E alla fine, purtroppo, tra Gemma e Rocco la cosa non ha funzionato. Fin qui nulla di eclatante. Ma sono le parole che l'ex cavaliere ha appena rilasciato a far discutere.















"Gemma deve fare pace con sé stessa. Cerca un amore che non esiste". Così Rocco Fredella, ex cavaliere di UeD, ha spiegato perché secondo lui il rapporto con Gemma Galgani non è mai decollato davvero. Non solo. Rocco ha candidamente ammesso: "Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l'amore me ne vado in convento". Lo stesso Rocco ha poi aggiunto: "Io le piacevo fisicamente come uomo, ma non come persona".









La delusione per la fine della relazione con Gemma Galgani è stata davvero forte e quella del convento, per Rocco, non è stata solo un’idea: “Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. Volevo far parte di una vita misera, ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare lì finchè non fossi stato pronto a tornare alla realtà”.

Quando, però, non se l’aspettava più ecco spuntare Doriana: “Lei mi ha detto che non ero una persona da convento”. E adesso, dopo due anni insieme Rocco afferma: “Sono felicemente innamorato, conviviamo”.

