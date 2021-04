“Stai a casa”. Amici serale, Rudy Zerbi contro Raoul Bova. E in studio cala il gelo

Ad Amici Serale un grande ritorno, con grande gioia del pubblico. Quando infatti Maria De Filippi ha annunciato Raoul Bova il pubblico in studio è andato in visibilio. L’attore è arrivato per presentare la nuova fiction Buongiorno mamma, in partenza da mercoledì su Canale 5. Ma la De Filippi ha deciso di trattenerlo un po’ di più. L’attore ha giudicato la sfida tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini.

Proprio durante la sfida Zerbi ha dato a Raoul un invito per il Perla Blu. A fine esibizione, quando Raoul Bova ad Amici stava per votare, Rudy l'ha avvisato: "L'invito che ti ho dato vale solo se voti noi. Sennò puoi stare a casa". resenta la nuova fiction Buongiorno mamma ad Amici: "E' la storia di un padre che protegge i figli". Durante la puntata di Amici Maria De Filippi ha mandato il trailer di Buongiorno mamma, senza spoilerare nulla.















Maria ha infatti ammesso di aver ricevuto raccomandazioni dietro le quinte per non dire nulla. Dunque Raoul Bova ha spiegato che nella fiction Buongiorno mamma c'è un mistero, che si capirà man mano. Poi l'attore ha detto: "E' la storia di un padre combattivo che protegge i suoi figli, che li ascolta".























A questo punto la padrona di casa ha nominato Raoul Bova giudice per un attimo e gli ha chiesto di giudicare la gara tra i professori. L'attore ha dunque assistito alla sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini ma ha preferito votare le due donne.



Per l’attore, infatti, la prova delle Cuccarisa è stata più completa. Le due insegnanti hanno infatti sia ballato che cantato. Ovviamente Rudy Zerbi, che spiazza la Celentano, ha contestato il voto. Raoul Bova ha dunque chiarito sulla squadra Zerbi-Celentano: “Loro non hanno né cantato né ballato”.

