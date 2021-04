“Rompic***”. Amici 21, volano (ancora) stracci tra Arisa e Rudy Zerby. Maria costretta ad intervenire

Ad Amici 21, Arisa e Rudy Zerbi non smettono di punzecchiarsi. In realtà i due professori sono protagonisti di siparietti divertenti dalle prime puntate dell’edizione: anche al pomeridiano hanno bisticciato in continuazione. Non hanno mai superato i limiti però e il pubblico si diverte anche nel vederli guerreggiare sui loro allievi. Il cantante su cui proprio non sono d’accordo è Raffaele, allievo di Arisa che Zerbi si diverte a bersagliare dal pomeridiano. La stessa cosa è successa anche stasera durante la prima manche, in cui Rudy ha schierato Deddy contro Raffaele.

Ironizzando con Arisa e il suo provare brividi ogni volta che canta il suo allievo, Rudy ha avuto da ridire. Raffaele si è esibito sulle note di La tua bellezza di Francesco Renga e a fine esibizione Zerbi ha detto la sua. Non che ce ne fosse tanto bisogno, perché la sua espressione parlava già per lui. Non a caso Maria De Filippi ha preso la parola per far notare che da casa il pubblico potrebbe aver pensato di guardare due programmi diversi. (Continua a leggere dopo la foto)















Arisa soddisfatta, fiera ed emozionata dell’esibizione di Raffaele; poi Zerbi con lo sguardo fisso verso il pavimento. Quindi ne è nato un botta e risposta. Secondo Arisa, Rudy non avrebbe guardato Raffaele per paura di essere rapito da lui e che è stato un canto trionfale. Stefano De Martino si è intrufolato tra i due, dicendo che forse la voce di Raffaele è come il canto delle sirene per Zerbi. (Continua a leggere dopo la foto)























Rudy non si è scoraggiato e non solo ha chiesto alla collega in quale punto in particolare le siano scese le lacrime ma ha aggiunto: “Ma tu lo sai cos’è il T.T.T.?”. Una sigla che ha inventato lui sul momento per indicare il suo pensiero su Raffaele, ovvero il “triplo tentativo di trasformarsi”. Arisa ha interrotto Rudy e prontamente ha replicato: “E tu sai cos’è l’R.C.?”. (Continua a leggere dopo la foto)



Zerbi non ha capito, ma altri al posto suo invece sì. Maria infatti non ha potuto resistere ed è scoppiata in una sonora risata, dicendo ad Arisa di aver capito il significato di R.C. detto a Zerbi. Insieme a lei anche Stefano, mentre Maria non riusciva a smettere di ridere. A questo punto anche Rudy ha intuito e ha chiesto conferma: “È rompico…ni?”. Maria ha confermato e prima di far esibire Deddy si è complimentata con Arisa: “R.C. non è male comunque!”.

Ti potrebbe anche interessare: “Oddio, che ho fatto!”. I soliti ignoti, Cristiano Malgioglio lascia tutti di sasso. E Amadeus gli risponde ‘così’