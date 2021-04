Puntata ricca di colpi di scena l’ultima di Amici 20. Il talent show di Maria De Filippi riesce ogni volta a sorprendere non solo per le performance degli allievi. I diversi punti di vista tra gli insegnanti che si trasformano spesso e volentieri in battibecchi o veri e propire discussioni donano un bel po’ di pepe al programma. E poi le eliminazioni: nella puntata di sabato 17 aprile è stata la volta di Martina Miliddi.

La ballerina, lo ricorderete, era entrata in rotta di collisione con Alessandra Celentano e dopo il guanto di sfida rifiutato era entrata in crisi. Ora dovrà fare le valige e tornare alla vita 'reale', smaltendo il più in fretta possibile la delusione e facendosi forza su quanto di buono fatto vedere. Ma tra i momenti più emozionanti non si può non si citare quanto è avvenuto con un ospite d'eccezione.















Parliamo della figlia di Veronica Peparini, l'insegnante e coreografa che fa parte della squadra di Amici dal 2013. Veronica ha due figli, Daniele e Olivia. Proprio quest'ultima ha partecipato alla puntata ricoprendo un ruolo nella coreografia di Giulia Stabile. Fin dalla presentazione del brano la Peparini, cuore di mamma che sapeva cosa sarebbe avvento di lì a poco, non è riuscita a trattenere l'emozione. E così il pubblico ha potuto vedere all'opera la piccola Olivia che sta ripercorrendo il cammino dei suoi genitori, entrambi ballerini, ovvero Veronica e Fabrizio Prolli.















Veronica Peparini ha così presentato, con evidente commozione e parole d'amore, quella che reputa la parte più bella di sé, sua figlia Olivia di appena 10 anni. Giulia Stabile ha interpretato la coreografia ideata da Veronica in un vero ballo a due con Olivia. Mentre Giulia si trovava di fronte ad un separé bianco, dietro è spuntata la figura della piccola, un'ombra che si 'materializzata' solo in un secondo momento.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fabriki (@fabrizioprolliki)

L’esibizione è stata un successo totale: tutti, da Rudy Zerby a Stefano De Martino, si sono emozionati e si è vista anche qualche lacrima scendere. Lo stesso De Martino ha ammesso che se avesse fatto una cosa del genere con suo figlio Santiago lo avrebbero dovuto portar via in ambulanza… Inutile aggiungere che la performance ha permesso a Giulia e alla sua inattesa compagna di danza di portare a casa il punto.

Da casa anche il compagno di Veronica Peparini, Andreas Muller, ha commentato: “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”. Così come il papà di Olivia, Fabrizio Prolli, che ha scritto su Instagram un eloquentissimo: “Mi ha distrutto”.

