“Oddio, che ho fatto!”. I soliti ignoti, Cristiano Malgioglio lascia tutti di sasso. E Amadeus gli risponde ‘così’

Un grande spettacolo quello di Cristiano Malgioglio ospite di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno andata in onda sabato 17 aprile 2021. Partecipando come concorrente appunto, Malgioglio ai Soliti Ignoti ha giocato ovviamente per beneficenza, ma non ce l’ha fatta a vincere i 44.000€ in palio, abbinando male il parente misterioso a colui che era il fratello. “Mi sono lasciato andare sul colore della pelle” ha commentato, spiegando dunque il tipo di ragionamento che ha fatto.

"Mi dispiace" ha aggiunto subito dopo, ringraziato comunque dal padrone di casa Amadeus per aver partecipato. E' stata una partecipazione molto divertente quella di Cristiano Malgioglio a Soliti Ignoti, che con Amadeus si è reso protagonista anche di alcune gag.















Lo zio Malgy, al momento di abbinare l'identità ad un maratoneta, per esempio, è scoppiato a ridere poiché Amadeus ha detto al signore in questione: "Ha l'aria stanca, sembra che stia per crollare!".















Ma non ha solo giocato, ha anche cantato Malgioglio ai Soliti Ignoti, interpretando alcuni dei suoi tormentoni di maggior successo. E dopo la sua esibizione Amadeus ha commentato: "Non vediamo l'ora che arrivi l'estate perchè vogliamo tornare a ballare. Avrai sicuramente in serbo per noi un altro grande successo".











Poco dopo Cristiano Malgioglio ha pubblicato su instagram un video nel quale ha spiegato di aver fatto il vaccino ma di non aver avuto effetti collaterali, se non qualche linea di febbre e un po’ di stanchezza, invitando quindi tutti a non avere paura di fare la vaccinazione. Fenomeno.

