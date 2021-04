Alberto Matano è uno dei conduttori più apprezzati della televisione pubblica italiana. La sua conduzione alla Rai ha infatti convinto quasi tutti, anche se non mancano polemiche sul suo conto. Basti pensare che solo qualche settimana fa una telespettatrice l’ha accusato di non essere abbastanza virile. Nonostante questa affermazione, lui non si è mai fatto condizionare negativamente ed è andato avanti per la sua strada. E ora è arrivata una notizia che farà sicuramente tutti felici.

Con ‘La Vita in diretta’ sarà protagonista fino al prossimo mese di giugno, ma non sarà il protagonista de ‘La Vita in diretta Estate’. Dopo tanti mesi di duro lavoro, provocato ancora una volta soprattutto dall’evolversi della pandemia da coronavirus, si prenderà un meritato riposo per la stagione estiva. Secondo quanto scritto nelle ultime ore dal sito ‘TvBlog’, in sostituzione di Alberto Matano sarebbe stata scelta una conduttrice, il cui nome sarà ufficializzato prossimamente. (Continua dopo la foto)















Le voci su Alberto Matano sono state numerose in queste ultime settimane e sul futuro televisivo non ci sarebbero ormai più dubbi. Infatti, tenuto conto dei risultati stratosferici ottenuti nella gara di ascolti, la Rai non potrà che assumere una decisione inevitabile. A partire dal prossimo mese di settembre, alla conduzione de ‘La Vita in diretta’ non potrà che esserci lui. Davvero difficile immaginare un sostituto al suo livello, dopo questo lavoro incredibile dell’ex collega della Cuccarini. (Continua dopo la foto)















Alberto Matano condurrà in porto la trasmissione fino al 25 giugno, poi lascerà spazio ad un’altra collega per ‘La Vita in diretta estate’ e successivamente tornerà al timone della stessa nella prossima stagione televisiva. I telespettatori, letta questa notizia, sono ovviamente rimasti molto soddisfatti, infatti, era proprio ciò che si auguravano. Per il terzo anno consecutivo, il secondo in solitario, il conduttore sarà pronto ad apparire sul primo canale della Rai. Per la gioia di tutti. (Continua dopo la foto)









Alcune settimane fa Matano era apparso sconfortato in diretta, a causa della pandemia da coronavirus: “Però professore, io lo dico veramente. Non ce la faccio più a documentare questo dato che riguarda le persone che non ce l’hanno fatta. Siamo sempre intorno alle cinquecento vittime al giorno”. Non riesce quindi a capacitarsi di questo dato gravissimo, ormai presente da molti mesi.

Ignazio Moser, ora è ufficiale. Dopo tante voci, poco fa la notizia che tutti aspettavano