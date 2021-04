Una serie di addii ha caratterizzato l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. Per motivi diversi Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno abbandonato il reality. La comunicazione è stata data dall’inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: “C’è una notizia molto importante: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile”.

Poi è stata la volta di Elisa Isoardi. Mentre cucinava un lapillo rovente le è finito nell’occhio. La conduttrice ha inizialmente pensato al peggio: “Ha colpito la sclera non la pupilla fortunatamente”. Il medico l’ha assicurata: “Ha detto che non è grave ma dovrai tenere la benda sull’occhio?. Sì sì, mi ha rassicurato. Stanotte è stata un po’ dura però non ha colpito la parte della pupilla quindi… va bene, sarò una piratessa”. In seguito durante una prova a cui la Isoardi non ha preso parte, la naufraga si è allontanata dolorante e ha comunicato la decisione. (Continua dopo la foto)















A fronte di due abbandoni, sta per arrivare una new entry. Di lui si parla da giorni: tra i nuovi naufragi c’è anche Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Insieme a lui stanno per sbarcare in Honduras l’attrice torinese, opinionista televisiva Emanuela Tittocchia, la showgirl ed ex meteorina del TG4 Manuela Ferrera, la showgirl e influencer siciliana Rosaria Cannavò, l’attore e modello Ludovico Vacchelli e il modello Mattia Diamante, ex protagonista de La Pupa e il Secchione. (Continua dopo la foto)















La conferma è arrivata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: “Ignazio Moser sarà un nuovo naufrago del l’Isola dei famosi di Ilary Blasi”, si legge sul portale. “D’accordo con la sua bellissima compagna Cecilia Rodriguez ha accettato di partire per l’Honduras come nuovo naufrago nel programma di Ilary Blasi”. Parpiglia aggiunge inoltre che Ignazio ha fatto le ultime telefonate ai propri cari. Un arrivo attesissimo, che sicuramente avrà dei risvolti significativi nella trama del reality. (Continua dopo la foto)









“Confermata anche la presenza della bellissima fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, che sosterrà il compagno e forse futuro sposo”, scrive Giornalettismo. Insomma sono stati smentiti i rumor degli ultimi giorni che volevano Cecilia Rodriguez contrariata rispetto alla partenza di Ignazio Moser per l’Honduras.

“Siete identiche”. Angela Melillo, chi è la bellissima figlia Mia Bastianelli