Debutto per Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5. I telespettatori hanno apprezzato lo stile dei due comici foggiani. E li hanno premiati dal punto di vista degli ascolti. Il programma ha registrato 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share e ha vinto la sfida con Canzone Segreta di Serena Rossi che ha ottenuto il 15,7% pari a 3.644.000 spettatori (è stata la puntata meno vista delle cinque andate in onda).

C'era grande attesa a Felicissima sera per l'intervista a Maria de Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo si è infatti ritrovata a dover rispondere ad una serie di quesiti imbarazzanti. È stata una chiacchierata molto personale e decisamente sopra le righe, divertita e divertente, e incalzata dai due padroni di casa Maria De Filippi non molla di un centimetro, ribattendo colpo su colpo e stando al gioco, da vera padrona del mezzo televisivo.















"Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?", le chiede Pio andando sul personale, "No, io stavo a Pavia e lui a Roma". "Mai avuto due piedi in una scarpa?". "Sì, mi è capitato", confida la De Filippi, svelando i dettagli indiscreti della sua giovinezza. "Ah hai tradito quindi?". "Penso sia capitato a tutti". Pio e Amedeo poi entrano nella camera da letto di Maria e Maurizio: "La prima notte non ti ha chiesto una lingerie un po' più spintarella?".















E la De Filippi li ammutolisce: "Tutte le sere me la chiede, di colori diversi". Durante l'intervista è stato preso di mira Gianni Sperti, opinionista 'storico' di Uomini e Donne. Mentre si parlava dei cani di Maria De Filippi, Pio e Amedeo si sono avventurati in un paragone con Gianni Sperti. "Questo è uno Sperti a pelo lungo", ha 'infilzato' Pio, nel commentare alcune foto social pubblicate da Gianni. Quindi è arrivata la battuta di Amedeo: "Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%", il riferimento è ai ritocchini estetici che si è fatto Sperti sul viso nel corso del tempo.









“Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”, il commento col sorriso della De Filippi. “Guarda quelle sopracciglia, ad ali di gabbiano”, hanno incalzato i due comici. “Guardate che le ali di gabbiano vanno di moda”, ha detto la De Filippi non perdendo il sorriso. E Gianni Sperti come l’ha presa? Sul suo profilo Instagram ha ripostato lo spezzone del video in cui si è parlato di lui. Si nota anche, nel filmato social, una faccina che sghignazza.

