“Cambia tutto”. Silvia Toffanin, la scelta costretta di Mediaset su Verissimo

Silvia Toffanin, la notizia fa il giro del web in poco tempo. Cambiamenti per Verissimo e per la messa in onda di un programma che ormai da diverso tempo è entrato nelle case del pomeriggio italiano. Tutto cambia e non solo per quanto riguarda l’orario. Una puntata davvero unica del suo genere in cui per la prima volta le vicende della scuola di Amici tesseranno l’intero racconto.

Una puntata 'speciale' quella prevista nello studio di Verissimo, dove a cambiare non sarà solo l'orario ma anche il contenuto. Infatti Silvia Toffanin si dice pronta a dare voce alla classe degli allievi di Amici di Maria De Filippi. Per fare accadere tutto questo, il programma andrà incontro a uno slittamento di un'ora, andando in onda alle ore 17. Dalle 15.30 alle 17, andrà in onda uno speciale Tg5 dedicato al funerale del principe Filippo.















Lo start avverrà a partire dalle 17 e vedrà in studio Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, ma anche Lorella Cuccarini e Arisa. Un focus dedicato anche ad alcuni allievi eliminati dal talent, come Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia. Una puntata davvero imperdibile, dunque, e tante 'confessioni' inedite che sicuramente metteranno in luce alcuni dettagli forniti dai protagonisti del talent.















Tutto pronto per il cambiamento in vista nello studio della Toffanin, che di recente sulle pagine di Vanity Fair si è lasciata andare ad una lunga confessione sulla vita privata. La conduttrice più amata di sempre ha infatti reso noti i motivi del mancato matrimonio, riprendendo quanto detto anche nel corso di una puntata di Canale 5: "Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata".









“Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perché deve. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”. La compagna di Pier Silvio ha dimostra di andare ben oltre e di voler proseguire una storia d’amore che fin dall’inizio, ovvero dal 2001 a oggi, non ha fatto altro che consolidarsi. I due sono diventati genitori di Lorenzo Mattia nel 2010 e di Valentina Sofia nel 2015; tutto il resto si vedrà.

