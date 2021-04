“Con Pierpaolo hai provato l’orgasmo?”. Dayane Mello senza freni con Giulia Salemi: la sua risposta spiazza tutti

Su Mediaset Play è partito lo show di Giulia Salemi: si intitola Salotto Salemi ed è il primo programma condotto interamente dall’influencer da oltre un milione e mezzo di follower, disponibile in streaming da, grazie alla collaborazione con Naj Oleari Beauty e Mikado. Le puntate, realizzate per le properties digital di Giulia verranno ospitate ogni venerdì in contemporanea, per sei settimane, su Mediaset Play. Per la giovane si tratta di un momento d’oro, sia sul versante professionale che su quello sentimentale.

Anche perché prosegue la storia con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ex, la modella Ariadna Romero: "Si – ha svelato Giulia Salemi in un'intervista a "Nuovo" – Leo è bellissimo! Tra noi è stato amore a prima vista. Con Ariadna, poi, siamo in buoni rapporti: lei è stata molto gentile e mi ha fatto capire che c'è la volontà di venirsi incontro".















Durante la prima puntata di Salotto Salemi è stata ospite Dayane Mello. La modella brasiliana è una grande amica dell'influencer nonché ex coinquilina del GF Vip. Anche se nella casa non sono mancate tensioni e dissapori, col tempo le due ragazze si sono capite, hanno chiarito i problemi e ad oggi sono più legate che mai. Nel be mezzo della chiacchierata tra Giulia e Dayane è accaduto qualcosa di inaspettato.















Infatti Dayane Mello ha fatto una domanda piccante a Giulia Salemi. Nella casa del GF Vip, l'influencer si era lasciata andare ad una confessione hot: "Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi non credo di aver mai provato un 'vero piacere', dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati 'in che senso?!'. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate", ha raccontato.









Ora che è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio nel bunker di Cinecittà, qualcosa è cambiato? L’italo-persiana ha riposto alla Mello, seppur con un pizzico di imbarazzo: “Posso dirti di sì and the winner is Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”.

